Reconocer un Estado palestino: ¿Qué implica y cómo se lograría?

(CNN) – Unos 160 estados han firmado el reconocimiento de un Estado palestino. En la última semana, el Reino Unido, Francia, Canadá y Australia lo hicieron, pero la perspectiva de que se haga realidad ante la oposición estadounidense y la resistencia israelí es, como mucho, remota.

¿Qué significa en realidad reconocer un Estado palestino? ¿Es solo un gesto?

En realidad, el reconocimiento de un Estado palestino es una declaración diplomática destinada a rescatar la visión de una solución de dos Estados que resolvería décadas de conflicto entre Israel y los palestinos.

El primer ministro británico, Keir Starmer, declaró este fin de semana que era el camino hacia la creación de un Estado palestino viable que coexista con un Israel seguro.

Sin embargo, él y otros líderes admiten que dicha visión es actualmente muy lejana ante la rotunda negativa de Israel a aceptar cualquier forma de Estado palestino.

¿Por qué los países están reconociendo al Estado palestino ahora?

Se trata, en gran medida, de una reacción a los acontecimientos en Gaza y a la continua campaña militar israelí para expulsar a la población civil del territorio a una franja de tierra cada vez más reducida.

El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró en julio que su prioridad urgente era poner fin al conflicto en Gaza y romper el ciclo de violencia.

“Debemos construir finalmente el Estado de Palestina, garantizar su viabilidad y permitirle, aceptando su desmilitarización y reconociendo plenamente a Israel, contribuir a la seguridad de todos en Oriente Medio”, declaró.

También existen dinámicas internas en varios países europeos, donde se han celebrado grandes manifestaciones propalestinas y la opinión pública se ha vuelto contra Israel a raíz de la destrucción y el hambre en Gaza. Varios de estos países también tienen una gran población musulmana.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró el martes: “Realmente responden a su propia política interna, ya saben, a las protestas en las calles y cosas por el estilo”.

¿Cuál es la posición de Estados Unidos?

Haciéndose eco de la propia postura de Israel, la administración Trump ha afirmado que reconocer un Estado palestino beneficia al terrorismo, postura reiterada por el propio presidente estadounidense, Donald Trump, en la Asamblea General de la ONU.

Rubio declaró en julio que la decisión de Macron era “imprudente” y “sirve a la propaganda de Hamás y perjudica la paz. Es una bofetada a las víctimas del 7 de octubre”, afirmó.

Estados Unidos ha apoyado más que muchos gobiernos occidentales la campaña de Israel en Gaza y no se ha opuesto públicamente a los planes israelíes de expandir los asentamientos en la Cisjordania ocupada.

Vetaría cualquier intento en el Consejo de Seguridad de la ONU de reconocer un Estado palestino.

¿Qué condiciones están poniendo algunos países?

Los gobiernos europeos y otros afirman que el reconocimiento forma parte de un proceso a largo plazo, que incluirá la reforma de la Autoridad Palestina y la celebración de nuevas elecciones a más tardar un año después del alto el fuego en Gaza.

Cuando se unió a las iniciativas para reconocer un Estado palestino, Australia señaló que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, había reafirmado el reconocimiento del derecho de Israel a existir y se había comprometido a celebrar elecciones democráticas y a promulgar reformas significativas en materia de finanzas, gobernanza y educación.

Los gobiernos que reconocen un Estado palestino han declarado que Hamás no debe participar en él.

Una declaración de 27 Estados en julio, incluidos muchos del mundo árabe, declaró que “Hamás debe poner fin a su dominio en Gaza y entregar sus armas a la Autoridad Palestina, con la participación y el apoyo internacionales, de conformidad con el objetivo de un Estado palestino soberano e independiente”.

Starmer y otros han afirmado que un Estado palestino debe ser desmilitarizado.

¿Quién lo dirigiría?

Una de las muchas incógnitas. Abbas, el actual presidente de la Autoridad Palestina, tiene 89 años. En abril, nombró a su confidente Hussein al-Sheikh como su segundo y probable sucesor, lo que marca la primera vez que ha tenido un número dos oficial.

Sheikh, nacido en 1960, es un veterano de Fatah, la principal facción de la OLP, fundada por Yasser Arafat.

Sin embargo, la AP ha perdido apoyo entre los palestinos debido a la corrupción generalizada y a la percepción de su ineficacia ante las crecientes incursiones israelíes en Cisjordania.

Las encuestas de opinión muestran que, a pesar de más de 20 años en cárceles israelíes, Marwan Barghouti, de 66 años, es la figura más popular entre los palestinos. Sin embargo, Israel ha prometido mantenerlo en prisión. Fue condenado por planear atentados que causaron la muerte de cinco civiles israelíes.

¿Contribuye a lograr una solución de dos Estados?

Starmer admitió durante el fin de semana que la solución de dos Estados pendía de un hilo. “La esperanza de una solución de dos Estados se desvanece, pero no podemos permitir que se apague”, declaró.

Estados Unidos es el único gobierno capaz de influir en Israel para que reconsidere su postura, y no hay indicios de que tenga intención de hacerlo.

La ocupación israelí de gran parte de Gaza y sus conversaciones sobre planes para extender la soberanía sobre partes de Cisjordania mediante la anexión significan que la realidad sobre el terreno hace que la solución de dos Estados sea una posibilidad aún más lejana.

Estos planes están siendo impulsados ​​con fuerza por ministros de extrema derecha de la coalición israelí, incluso cuando unos 160 países respaldan la creación de una Palestina independiente.