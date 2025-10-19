Rebeldes hutíes de Yemen detuvieron a 20 empleados de la ONU

Un funcionario comentó que los rebeldes también confiscaron todo el equipo de comunicaciones de la instalación, incluidos teléfonos, servidores y computadoras.

(CNN/AP) — Los rebeldes hutíes respaldados por Irán detuvieron a dos docenas de empleados de la ONU el domingo, un día después de que allanaron otra instalación de la ONU en la capital, Saná, dijo un funcionario de la ONU.

Jean Alam, portavoz del coordinador residente de la ONU para Yemen, dijo a The Associated Press que el personal de la ONU estaba detenido dentro de las instalaciones en el barrio de Hada, en el suroeste de Saná.

Y añadió que entre los detenidos el domingo se encuentran cinco yemeníes y 15 funcionarios internacionales. Además, los rebeldes liberaron a otros 11 funcionarios de la ONU tras ser interrogados.

Alam señaló que la ONU estaba en contacto con los hutíes y otras partes para “resolver esta grave situación lo más rápidamente posible, poner fin a la detención de todo el personal y restablecer el control total sobre sus instalaciones en Saná”.

Un segundo funcionario de la ONU, hablando bajo condición de anonimato para poder hablar sobre la redada, comentó que los rebeldes confiscaron todo el equipo de comunicaciones de la instalación, incluidos teléfonos, servidores y computadoras.

El funcionario dijo que los empleados detenidos pertenecen a varias agencias de la ONU, incluido el Programa Mundial de Alimentos, UNICEF y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios.

Los hutíes han lanzado una ofensiva de larga duración contra la ONU y otras organizaciones internacionales que trabajan en zonas controladas por los rebeldes en Yemen, incluida Saná, la ciudad costera de Hodeida y el bastión rebelde en la provincia de Sadaa en el norte de Yemen.

Decenas de personas, entre ellas más de 50 funcionarios de la ONU, han sido detenidas hasta la fecha. Un trabajador del Programa Mundial de Alimentos murió detenido a principios de este año en Sadaa.

Los rebeldes han alegado repetidamente, sin presentar pruebas, que los funcionarios de la ONU detenidos y quienes colaboran con otros grupos internacionales y embajadas extranjeras eran espías. La ONU negó rotundamente las acusaciones.

La represión obligó a la ONU a suspender sus operaciones en la provincia de Saada, en el norte de Yemen, tras la detención de ocho miembros de su personal en enero. La ONU también reubicó a su principal coordinador humanitario en Yemen desde Saná a la ciudad costera de Adén, sede del Gobierno con reconocimiento internacional.