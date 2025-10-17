Preocupante tendencia: Las razones por las que las mujeres están abandonando la fuerza laboral en Estados Unidos

Los economistas están haciendo sonar la alarma: si las pérdidas continúan, no solo podrían borrar los avances históricos logrados por las mujeres en los últimos años, sino que también corren el riesgo de sofocar el crecimiento económico de EE. UU.

(CNN) – Está surgiendo una tendencia escalofriante en el mercado laboral: las mujeres están abandonando la fuerza laboral estadounidense en algunos de los niveles más altos de la historia.

Se estima que 455.000 mujeres abandonaron la fuerza laboral entre enero y agosto de este año, un período en el que la fuerza laboral general se mantuvo relativamente estable, según muestran los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Solo la pandemia provocó un éxodo mayor durante ese período, según registros de la BLS que se remontan a 1948.

Los economistas están haciendo sonar la alarma: si las pérdidas continúan, no solo podrían borrar los avances históricos logrados por las mujeres en los últimos años, sino que también corren el riesgo de sofocar el crecimiento económico de Estados Unidos.

“Está disminuyendo tanto el crecimiento actual como el potencial de la economía”, afirmó Diane Swonk, economista jefe de KPMG.

“Se busca una economía con la mayor cantidad posible de personas dispuestas a participar, trabajando y aprovechando su talento. No es un juego de suma cero. No se trata de hombres o mujeres. Necesitamos a todos. Necesitamos que todos pongan manos a la obra”.

Mujeres dejan el mercado laboral: Cómo revertir tendencias

En los años previos a la pandemia, la tasa de participación en la fuerza laboral de las mujeres en edad laboral óptima (25 a 54 años) aumentó más rápido que la de sus homólogos masculinos.

Hubo algunas razones clave detrás de ese cambio: las industrias de rápido crecimiento, como la atención de la salud y el cuidado de personas, eran predominantemente femeninas; el nivel educativo de las mujeres aumentó sustancialmente; y las mujeres hicieron mayores incursiones en campos tradicionalmente dominados por los hombres, como la construcción, la agricultura y la reparación y el mantenimiento.

Luego llegó la pandemia, que dejó sin trabajo a 21,9 millones de personas, el 55% de las cuales eran mujeres. La tasa de participación de las mujeres en edad laboral productiva se desplomó más de 3 puntos porcentuales, hasta el 73,5%, en tan solo un mes. (Las tasas de participación laboral suelen fluctuar muy moderadamente, subiendo o bajando apenas décimas de punto porcentual a lo largo de los años).

Pero a medida que la economía se recuperó en los meses siguientes, el repunte fue lento para las mujeres, tanto que el período se denominó “she-cession”, ya que las trabajadoras sufrieron tasas de desempleo más altas y peores resultados laborales que los hombres.

La pandemia azotó a las industrias dominadas por mujeres; el aumento de los costos y la escasez de trabajadores en el sector del cuidado infantil obstaculizaron la capacidad de las madres para volver al trabajo; y las mujeres, que generalmente asumen responsabilidades de cuidado, se quedaron en casa para atender a sus padres y familiares ancianos.

“Después de la pandemia, finalmente vimos a las mujeres regresar en masa, y parte de eso se debió a los acuerdos híbridos y de trabajo desde casa, lo que permitió que las mujeres trabajaran de maneras que les permitieran reincorporarse a la fuerza laboral”, comentó la economista jefe de KPMG.

La tasa de participación femenina en edad productiva alcanzó un máximo histórico el año pasado, del 78,4%. Sin embargo, en los últimos meses, la participación se ha mantenido en torno al 77,7%.

“Finalmente, después de décadas, superamos el peak que alcanzamos en el año 2000. Fue necesaria una frenética contratación y un sistema de trabajo híbrido para recuperarnos y superar ese nivel, lo cual es sorprendente y un comentario un tanto triste, porque estamos por detrás de otras grandes economías desarrolladas”, acotó Swonk.

Madres con alto nivel educativo y mujeres negras liderando el éxodo

Los factores que explican esta caída son multifacéticos y varios de ellos son de naturaleza sistémica.

El problema principal es que los costos del cuidado infantil y la educación temprana siguen aumentando.

Algunos operadores de este sector se encuentran en graves dificultades financieras, según investigadores de la Universidad de California-Berkeley. El bajo financiamiento y los bajos salarios han contribuido a la escasez de trabajadores (ahora agravada por las reducciones en la inmigración), así como a la escasez de guarderías. La carga de los costos recae en las familias, que a menudo consideran las perspectivas demasiado caras.

“Las mujeres con hijos menores de cinco años están impulsando la salida de la fuerza laboral; y eso es importante, porque lo que estamos viendo es que las mujeres con una licenciatura o un título superior y con hijos menores de cinco años se están marchando a un ritmo más del doble que el resto”, dijo la economista jefe de KPMG. “Muchos trabajadores altamente cualificados, altamente capacitados y con un alto nivel educativo están abandonando la fuerza laboral por completo”.

Las interrupciones debidas a la falta de cuidado infantil suponen un coste financiero significativo para las empresas, añadió. Además, cuando las mujeres se toman descansos del trabajo, no solo se ven alterados sus ingresos de por vida, sino que los impactos financieros negativos pueden ser generacionales.

“Históricamente, cuando las mujeres son proveedoras de sus familias, sus hijos también están mejor; por eso, lo que nos preocupa son las cicatrices a largo plazo que deja la pérdida de recursos para sus hijos”, señaló.

En otros lugares, las órdenes de regreso a la oficina han eliminado las modalidades de trabajo flexible para algunos empleados. El auge de la IA, sumado a un mercado laboral lento y anémico, ha presionado a los sectores de empleados administrativos y de atención al cliente.

La segunda cohorte más grande que abandona la fuerza laboral son las mujeres negras, dijo Swonk.

“Cuando la economía se debilita, los grupos marginados suelen verse más afectados”, aseveró. “La desaceleración de la demanda y la oferta de trabajadores se produce simultáneamente, pero es más difícil para los grupos que no cuentan con un colchón económico o los mismos recursos que otros grupos”.

Y luego se han producido cambios en las políticas a nivel federal: el presidente Donald Trump ha tomado medidas como recortar las filas del sector público estadounidense (donde las mujeres, en particular las mujeres negras, están altamente empleadas) y revertir los esfuerzos relacionados con la igualdad de oportunidades y la diversidad, la equidad y la inclusión.

“El ataque de la administración al empleo público se está reflejando en la posición de las mujeres en la fuerza laboral”, afirmó Michelle Holder, profesora asociada de economía en el John Jay College de la City University de Nueva York. “También ha habido propuestas políticas de la administración, ya sea abiertamente o de forma discreta, que alientan a las mujeres a abandonar el mercado laboral y concentrarse en el hogar”.

La Casa Blanca, en respuesta a una consulta de CNN, destacó los esfuerzos recientes para apoyar a las mujeres, como la creación de cuentas de inversión para recién nacidos y el aumento del Crédito Tributario por Hijos, el Crédito para el Cuidado de Niños Proporcionado por el Empleador y el Plan de Asistencia para el Cuidado de Dependientes.

“El presidente Trump tiene un historial comprobado de construir una economía que beneficia a todos los estadounidenses, incluidas las mujeres, y está implementando la misma agenda económica que generó tasas de desempleo históricamente bajas durante su primer mandato”, escribió Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado enviado por correo electrónico.

El mandatario “está impulsando una economía dinámica que crea oportunidades para todos los estadounidenses, incluyendo su proyecto de ley de Recortes Fiscales para Familias Trabajadoras, que está impulsando el crecimiento económico, reduciendo costos, brindando flexibilidad a las familias y promoviendo el éxito generacional”.

¿Por qué las mujeres se fueron de sus trabajos?

Para las mujeres que abandonaron la fuerza laboral este año, sus experiencias están muy matizadas, según muestran las entrevistas de CNN con más de dos docenas de mujeres.

Algunas decisiones fueron fáciles: los lugares de trabajo se volvieron discriminatorios, tóxicos, inflexibles, sexistas o edadistas; o la vida, la salud o la familia resultaron mucho más importantes.

Una ejecutiva con dos niños pequeños finalmente se agotó después de hacer malabarismos entre su vida familiar y sus responsabilidades en la alta dirección.

Una exagente del ejército y abogada federal de larga trayectoria finalmente no pudo dejar pasar la segunda oferta de “bifurcación de camino” del gobierno de Estados Unidos porque la condición de su padre enfermo empeoró.

Otras decisiones no fueron fáciles: los trabajos soñados conseguidos después de años de ascender en la escala social desaparecieron abruptamente debido a cuestiones macroeconómicas más amplias, pérdida de financiamiento o un cambio familiar inesperado.

Una madre primeriza dejó el trabajo que amaba porque el costo de cuidar a sus hijos tres días a la semana superaba el de la hipoteca mensual.

“Me entregué por completo a ese trabajo; les di todo, y me siento más experimentada y competente que nunca”, dijo Katharine Ransom-DiCerbo, de 35 años, quien dejó su puesto en una organización sin fines de lucro a principios de este año. “Pero mi salud mental y física se deterioró tanto que no pude regresar”.

“Tal vez nos han puesto en posiciones donde las exigencias del trabajo se han vuelto tan grandes que no somos capaces de cuidar de nosotros mismos, de nuestras familias o de hacer crecer nuestras familias”, añadió.