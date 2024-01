(CNN) – Un rapero de Houston secuestró a una mujer embarazada y la mantuvo cautiva en su sórdido garaje durante más de cuatro años a pesar de los repetidos intentos de ella por escapar, según la policía.

Lee Carter, de 52 años y cuyo nombre artístico es Viper, fue detenido la semana pasada y acusado de secuestro con agravantes, de acuerdo a documentos judiciales obtenidos por CNN.

La acusación se remonta a abril de 2023, cuando agentes de la policía de Houston acudieron a la casa de Carter después de que una mujer enviara un mensaje de texto al 911 y dijera que estaba retenida contra su voluntad, según una denuncia penal.

Los policías dijeron que llegaron a la casa, forzaron la puerta del garaje y descubrieron un inodoro improvisado que no tiraba de la cadena y un colchón cubierto de vómito fresco, junto con pañales, patatas fritas y Twinkies, dice la denuncia penal. La policía afirmó que el garaje tenía una cerradura en el interior que necesitaba una llave para abrirse.

La mujer llevaba ropa sucia, parecía desnutrida y pesaba unos 18 kilos, según la denuncia. Ella dijo a la policía que llevaba dos meses sin ducharse y que sobrevivía a base de patatas fritas y otros snacks. También señaló que se puso en contacto con el 911 utilizando una aplicación de mensajes de texto de la computadora portátil de Carter.

Contó que todo empezó cuando Carter la vio mendigando hace unos cuatro o cinco años en Houston, durante su embarazo. Le ofreció un dólar y le preguntó si necesitaba ayuda. Después de que ella dijera que sí, Carter la llevó a su casa y supuestamente la encerró en su garaje, según la denuncia.

Ella dijo a la policía que desde entonces ha soportado años de abusos por parte de Carter, incluyendo el abuso sexual y el consumo forzado de drogas ilegales, de acuerdo a la denuncia.

Sin embargo, el abogado de Carter, George Powell, dijo a CNN que la pareja mantenía una relación consentida y que tienen un hijo de tres años. Aseguró que Carter se declarará inocente en su próxima vista judicial, en febrero.

Carter y otros testigos que, según Powell, conocen a la pareja, “tendrán amplias pruebas para demostrar que… han mantenido una relación durante años“.

El rapero publicó un puñado de álbumes y cientos de mixtapes y es considerado un nombre importante del cloud rap, un subgénero que se caracteriza por un estilo de producción brumoso y ritmos relajados. Su canción más popular, You’ll Cowards Don’t Even Smoke Crack, tiene 1,6 millones de reproducciones en Spotify.

Carter fue puesto en libertad este lunes bajo una fianza de US$ 100.000 y defendió su inocencia en las redes sociales.

“¡¡¡Soy inocente!!! ¡Estoy fuera de la cárcel! No hice lo que dicen las acusaciones y seré totalmente exonerado”, publicó.

I AM INNOCENT!!! I AM OUT OF JAIL!!!

I DID NOT DO ANY OF THE ALLEGATIONS

AND I WILL BE FULLY EXONERATED

AND MY EVIDENCE

WILL PROVE MY INNOCENENCE!!!

— Viper (@RapperViper) January 9, 2024