El periodista de CNN Chile y Chilevisión, Rafael Cavada, vivió un tenso momento al ingresar a Ucrania. Cuando el equipo se alistaba para armar una nota sobre los refugiados ucranianos que se estaban dirigiendo a Polonia, un militar se acercó y les pidió que dejaran de grabar. “Los soldados están tan susceptibles. Hoy, cuando recién habíamos entrado y estábamos grabando una llegada de refugiados, un soldado se nos acercó y nos dijo que no podíamos grabar por un cuartel militar que estaba en las cercanías y que evidentemente nosotros no veíamos porque el bus nos tapaba la visión”, señaló. Posteriormente, Cavada relató que les “solicitó que apagáramos la cámara y nos llevó hasta el borde de la frontera con la intención de devolvernos a Polonia. Fue un momento, aunque no peligroso, bastante tenso y finalmente, después de unos 15 minutos de explicaciones con otro oficial, se nos permitió volver a Ucrania pero borrando primero todas las imágenes que habíamos grabado en ese lugar”.