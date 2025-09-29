¿Quién es George Soros, el famoso filántropo bajo ataque?

La mayoría de las teorías conspirativas que involucran a Soros, de 95 años, también se han dirigido contra su organización sin fines de lucro, Open Society Foundations, fundada hace décadas y ahora presidida por su hijo, Alex Soros.

(CNN) – El inversor multimillonario George Soros, cuyas donaciones de tendencia izquierdista han provocado críticas de la derecha durante años, ha sido pintado durante mucho tiempo como “el titiritero y el manipulador de extrema izquierda”, como él mismo se describió una vez con sarcasmo.

La mayoría de las teorías conspirativas que involucran a Soros, de 95 años, también se han dirigido contra su organización sin fines de lucro, Open Society Foundations, fundada hace décadas y ahora presidida por su hijo, Alex Soros. Entre las acusaciones contra la organización liderada por Soros se encuentran las afirmaciones del presidente Donald Trump de que financia a manifestantes violentos.

El vitriolo contra George Soros resurgió en la Oficina Oval el jueves, cuando Trump dijo a los periodistas que pensaba que Soros era un “candidato probable” para una investigación pocos días después de haber ordenado a la Fiscal General Pam Bondi que buscara cargos criminales contra el exdirector del FBI James Comey, el senador de California Adam Schiff y la Fiscal General de Nueva York Leticia James.

“Si nos fijamos en Soros, está en la cima de todo”, añadió Trump. “Está en todas las noticias que leo, así que supongo que sería un candidato probable”.

Los comentarios de Trump no fueron inesperados. En agosto, afirmó que George y Alex Soros deberían ser acusados ​​de crimen organizado.

“George Soros y su maravilloso hijo de izquierda radical deberían ser acusados ​​de (violaciones a la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado) por su apoyo a protestas violentas y mucho más en todos los Estados Unidos de América”, publicó Trump en Truth Social.

El Departamento de Justicia de Trump citó un informe del grupo de vigilancia conservador Capital Research Center, titulado “Exclusivo: Open Society de Soros donó 80 millones de dólares a grupos proterroristas”.

“Open Society Foundations condena rotundamente el terrorismo y no lo financia. Nuestras actividades son pacíficas y lícitas, y se espera que nuestros beneficiarios respeten los principios de derechos humanos y cumplan la ley”, declaró la organización en un comunicado en su sitio web, calificando estas acusaciones de “ataques con motivaciones políticas contra la sociedad civil”.

Donaciones de Soros

La fundación es una organización sin fines de lucro predominantemente de izquierda. Hasta la fecha, ha invertido más de 24 000 millones de dólares, de los cuales 1200 millones se destinaron a 2024.

Gran parte de su financiación se ha destinado a “trabajar en el acceso a la educación y la atención sanitaria, la justicia racial, la reforma de la política de drogas y la ampliación de los derechos humanos”, así como a abordar el cambio climático y el autoritarismo, según su sitio web.

La red de la fundación ha trabajado en más de 100 países, según el sitio web de Soros . Su primera donación, según el sitio, fue otorgar becas a sudafricanos negros durante el apartheid en 1979 y, en la década de 1980, financió viajes académicos a Occidente para disidentes de Europa del Este que luchaban contra el comunismo.

Soros, quien ha financiado al Partido Demócrata durante mucho tiempo, donó 125 millones de dólares a un super PAC liberal en 2021, según el rastreador de financiación de campañas OpenSecrets. Pero que los estadounidenses adinerados hagan contribuciones políticas no es nada nuevo, y los republicanos tienen sus propios megadonantes, como Charles Koch, Miriam Adelson y Timothy Mellon.

“Aunque a menudo me presentan como el representante de la extrema izquierda —y ciertamente no estoy libre de sesgos políticos— reconozco que el otro lado tiene razón a medias al afirmar que el gobierno es derrochador e ineficiente y debería funcionar mejor”, dijo Soros durante sus comentarios en 2011 en el Cato Institute, un grupo de expertos libertario cofundado por Koch.

En 2020, la Fundación Soros para Promover una Sociedad Abierta otorgó 150.000 dólares al Instituto Cato, según la base de datos consultable de la Fundación Sociedad Abierta . La subvención tenía como objetivo “ayudar a construir un consenso nacional para poner fin a la inmunidad cualificada y otras políticas que socavan a las víctimas de mala conducta policial y su rendición de cuentas”.

El interesante caso de Scott Bessent

Trump ha calificado al secretario del Tesoro, Scott Bessent, como “uno de los hombres más brillantes de Wall Street”.

Pero antes de servir como uno de los más destacados recaudadores de fondos de campaña de Trump y dirigir el Departamento del Tesoro, Bessent fue socio gerente de la oficina de Londres de Soros Fund Management de 1991 a 2000. Más tarde regresó a trabajar para Soros como director de inversiones de 2011 a 2015.

Bessent se fue en 2015 y recibió una inversión de 2 mil millones de dólares de Soros para iniciar su propio fondo de cobertura, Key Square Group.

“(Bessent) comparó al presidente Trump con su exjefe, George Soros, diciendo que tenían características y comportamientos similares”, dijo el periodista tecnológico de Bloomberg News, Ed Ludlow, citando fuentes que escucharon la sesión de preguntas y respuestas de Bessent en la conferencia anual Allen & Company Sun Valley en Idaho en julio.

Lo que los aliados de Trump han dicho sobre Soros

En mayo de 2023 , un usuario de X defendió las buenas intenciones de Soros, las cuales son criticadas por quienes discrepan de su postura política, después de que Elon Musk publicara: «Soros me recuerda a Magneto», el villano del cómic. Musk respondió al usuario : «Asumes que son buenas intenciones. No lo son. Quiere erosionar la esencia misma de la civilización. Soros odia a la humanidad».

Musk, que hizo campaña por Trump en 2024, no es el único crítico de Soros.

“Nadie ha socavado nuestra democracia más que George Soros”, publicó la representante Marjorie Taylor Greene de Georgia en X el 19 de marzo de 2023. “¿Por qué se le permite conservar su ciudadanía?”

Soros es frecuentemente difamado como un “globalista” que manipula secretamente las finanzas internacionales, lo que muchos interpretan como antisemitismo. Un episodio de “Tucker Carlson Originals” emitido por Fox News en 2022 se tituló “Hungría vs. Soros: La lucha por la civilización”.

“A diferencia de las amenazas de los soviéticos y el imperio otomano, la amenaza que representan George Soros y sus organizaciones sin fines de lucro es mucho más sutil y difícil de detectar”, dice Carlson en el episodio.

Soros hace una fortuna en Wall Street

Soros, húngaro nacido en 1930, se mudó a Londres tras sobrevivir a la ocupación nazi de su país natal. Posteriormente, se graduaría de la London School of Economics en 1952 y se trasladaría a Estados Unidos en 1956 para emprender una exitosa carrera en finanzas.

En 1970, lanzó su fondo de cobertura, Soros Fund Management, que aportó la mayor parte de su patrimonio. En 1973, se asoció con Jim Rogers para cofundar Quantum Fund, un fondo de cobertura de gran éxito que se benefició de las devaluaciones monetarias.

En 1992, Soros atrajo gran atención por el “Miércoles Negro”, cuando obtuvo ganancias estimadas en 1.000 millones de dólares apostando contra la libra.

En una entrevista de 1994 con Charlie Rose de PBS, Soros dijo que tenía aproximadamente 100 millones de dólares cuando se convirtió en filántropo en 1979.

Soros tiene un patrimonio neto de 7.500 millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg . En 2017, contribuyó con la impresionante suma de 18.000 millones de dólares a Open Society Foundations. Esto elevó su donación total desde 1984 a 32.000 millones de dólares, según el sitio web de la organización sin fines de lucro.

Ocupo una posición excepcional. Mi éxito en los mercados financieros me ha dado un mayor grado de independencia que la mayoría de las personas. Esto me obliga a posicionarme en temas controvertidos cuando otros no pueden, y adoptar tales posturas ha sido en sí mismo una fuente de satisfacción», declaró Soros en un ensayo de 2011 publicado en The New York Review of Books.