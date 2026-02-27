“Quedé como handroll”: Piare con P debuta en Viña 2026 y se lleva la Gaviota de Plata y Oro

La humorista de Puente Alto se presentó en la quinta jornada del certamen con una rutina trabajada durante un año, que abordó desde su vida cotidiana hasta las polémicas del pasado. Su show consolidó su lugar como una de las voces femeninas más influyentes del stand-up nacional.

La quinta noche del Festival de Viña del Mar 2026 tuvo un debut esperado: Piare con P, el alter ego de Pauline Echeverría, se subió por primera vez al escenario de la Quinta Vergara para enfrentar al “Monstruo”.

En una jornada que incluyó la icónica presentación de Mon Laferte, donde se llevó la Gaviota de Platino, la comediante de 42 años, oriunda de Puente Alto y con una carrera forjada en bares y escenarios alternativos, demostró por qué es hoy una de las figuras más relevantes del humor chileno.

El camino al debut: disciplina y consejos de una consagrada

En la previa, Piare reveló que su preparación fue intensa y guiada por un consejo clave de Chiqui Aguayo: “Si querís llegar al Festival, tenís que prepararte como que ya estuvieses confirmada”.

La humorista siguió la recomendación al pie de la letra durante todo 2025, puliendo su material para que fuera “festivalero y lo más transversal posible”. “Trabajé la rutina para que fuese lo más amplia, mi público se diversificó: familias completas, adolescentes, abuelitos”, explicó en conferencia de prensa. Sobre su estado de ánimo, confesó: “Siento una tranquilidad que hasta a mí misma me sorprende”.

Lecciones del pasado: el show de Las Cabras y el Festival de Talca

Piare no ocultó sus experiencias previas en escenarios masivos. Recordó su paso por el Festival de Talca 2019 como una instancia que “eliminó mi miedo al público masivo”, aunque hoy vea esa rutina con ojo crítico.

Según reportó La Tercera, abordó el polémico show en Las Cabras, donde se enfrentó al público: “Me pegué en ese momento mi George Harris y me piqué. No estaba preparada para ese escenario, debo reconocerlo. Todo sirve para aprender”, afirmó con honestidad.

Un show sin censura y con el foco en la transversalidad

La rutina de la puentealtina comenzó con comentarios sobre madurar, y aceptar su edad, sobre malas juntas y comentarios sobre su propia madre. Su ritmo desde un principio atrapar al público, con un ritmo sencillo y clásico del stand-up chileno.

El “Monstruo” desde un principio mostró una actitud benevolente, enganchando con cada remate y aplaudiendo mientras Piare surfeaba su rutina. Si bien vivió un momento tenso cuando el público denunció a una “niña perdida”, ella logró rematar la situación con un chiste llamando a “denunciar al Corfo”.

Luego pasó a hablar de que su padre era Carabinero, y que ha pesar de todo la ayudaba con sus tareas, como escribir un reporte de Marx, que terminó siendo un reporte de “Marks” Anthony. Y que en ocasiones tenía complejo de “Guanaco”, mojándola cuando llegaban con uniforme.

La humorista no dejó de tocar la contingencia, afirmando que trabajó para Cathy Barriga por necesidad, disfrazandose de payaso e incluso llegando a ser reconocida en redes sociales por ello.

Gran parte de su humor se basó en el canto y en la música, repitiendo fragmentos de canciones de rap, pop, haciéndo análisis, logrando sacar risas en la Quinta Vergara, pero no tanto así en redes sociales, generando reacciones variopintas:

Amooo canta bien y hace reir se gano al monstruo una idola #Viña2026 #FestivalXMega pic.twitter.com/t1fLcpRTue — Bastibasti (@Bastiba89673154) February 27, 2026

Por qué ahora todos los humoristas cantan? Basta #Vina2026 — Danny Roberts (@LaDannyRoberts) February 27, 2026

Perdon por tan poco meruane y el chiste del noctulo #Viña2026 — Juam (@37Juam) February 27, 2026

Piare es como un Spotify o Youtube Music humano JAJAJAJAJA #Viña2026 — 🇨🇱Dani🇨🇱 (@DanielaGalaz3) February 27, 2026

Una de las frases que se repitió a lo largo de la noche fue “me dejó como handroll”, que Piare explicó extrapola a “me dejaste impactado”, recurriendo a ella para hace reir al público.

La humorista culminó la primera parte de su rutina mostrando en efecto el video donde sale como “payasita” con la exalcaldesa, lo que le valió la Gaviota de Plata.

La segunda parte de su rutina siguió con la dinámica de cantos, compartiendo con miembros del público en el escenario y haciendo bailar a la Quinta Vergara.

Este último impulso le ganó la preciada Gaviota de Oro, cerrando una de las propuestas más originales que Viña 2026 pudo ofrecer.