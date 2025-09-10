¿Qué sabemos del tiroteo a Charlie Kirk, el aliado de Donald Trump?

Kirk había sido invitado como ponente a la Universidad Utah Valley. Las imágenes que registraron el hecho, dan cuenta de que el conservador estaba sentado hablando, cuando de repente se siente el ruido de un impacto y comenzó a salirle sangre por el cuello.

Un impactante hecho se produjo la tarde de este miércoles en Estados Unidos. El comentarista conservador y aliado de Donald Trump, Charlie Kirk, recibió un disparo en un evento universitario en Utah.

Kirk había sido invitado como ponente a la Universidad Utah Valley. Las imágenes que registraron el hecho, dan cuenta de que el conservador estaba sentado hablando, cuando de repente se siente el ruido de un impacto y comenzó a salirle sangre por el cuello.

Hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Sin embargo, personal del FBI que acudió hasta la zona, para realizar las pericias de rigor. Pese a que la universidad informó preliminarmente que el tirador estaba detenido, descartó dicha información minutos después.

Donald Trump pidió oraciones por su aliado: “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”, escribió el mandatario republicano en su plataforma Truth Social.

Primera para de una gira por universidades

Nacido en octubre de 1993 en Illinois y padre de dos hijos, Kirk es un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil que promueve los valores conservadores.

Kirk prestó su apoyo públicamente a Trump en varios de sus mítines de campaña el año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura del presidente.

El comentarista tenía pensado recorrer otras 14 universidades de Estados Unidos durante el otoño en el hemisferio norte.

Los primeros antecedentes recopilados por CNN dan cuenta de que un chico se acercó y preguntó cuántos tiradores transgénero había, y Charlie le hizo otro comentario. Y luego hizo otra pregunta, y la pregunta era sobre tiradores. Y antes de que Charlie Kirk pudiera volver a tomar el micrófono, fue cuando se produjo el disparo.