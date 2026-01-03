¿Qué ocurrirá en Venezuela tras el ataque de EE.UU.?

En medio de la incertidumbre, existen varios escenarios posibles.

(CNN en Español) – Lo que suceda después en Venezuela está lejos de estar claro. La constitución del país establece que el poder pasará a la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.

Rodríguez ha dicho que el Gobierno no conoce el paradero del presidente ni el de la primera dama, Cilia Flores.

Pero el futuro del régimen está en duda, y la oposición —tanto dentro como fuera del país— probablemente verá este momento como una oportunidad crucial.

La oposición venezolana sostiene que el presidente legítimo es el político exiliado Edmundo González.

En medio de la incertidumbre, existen varios escenarios posibles.