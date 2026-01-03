¿Qué ocurrirá en Venezuela tras el ataque de EE.UU.?
Por CNN Chile
03.01.2026 / 09:22
En medio de la incertidumbre, existen varios escenarios posibles.
(CNN en Español) – Lo que suceda después en Venezuela está lejos de estar claro. La constitución del país establece que el poder pasará a la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.
Rodríguez ha dicho que el Gobierno no conoce el paradero del presidente ni el de la primera dama, Cilia Flores.
Pero el futuro del régimen está en duda, y la oposición —tanto dentro como fuera del país— probablemente verá este momento como una oportunidad crucial.
La oposición venezolana sostiene que el presidente legítimo es el político exiliado Edmundo González.
- Se sigue la vía constitucional —artículo 233—. En lo que denomina la “ausencia absoluta” del presidente, la vicepresidenta ejecutiva —Delcy Rodríguez— asume el cargo y convoca a elecciones en un plazo de 30 días. El presidente electo entonces cumple un mandato completo de seis años.
- El régimen colapsa y sus principales figuras renuncian o huyen. El candidato opositor más probable es Edmundo González Urrutia, quien se presentó en las elecciones de 2024. González, académico y diplomático de larga trayectoria, está ahora exiliado en España. González cuenta con el apoyo de la reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, la activista democrática María Corina Machado. Hablando en Oslo el mes pasado tras recibir el premio, Machado dijo que su movimiento se estaba preparando para “una transición ordenada y pacífica” una vez que Maduro ya no estuviera. En diciembre, afirmó que González la invitó a ser vicepresidenta y que “la gran mayoría” de los agentes de policía y las fuerzas armadas acatarían las órdenes de la nueva administración una vez que comenzara la transición política.
- Un golpe militar. El actual ministro de Defensa es Vladimir Padrino López, quien se ha pronunciado desde los ataques de EE.UU. el sábado temprano, diciendo que Venezuela resistiría la presencia de tropas extranjeras en el país. “Esta invasión representa la mayor afrenta que ha sufrido el país”, añadió.