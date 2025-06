¿Qué es el estrecho de Ormuz y por qué es tan importante?

Los ataques contra Irán han inquietado a los inversores, disparando los futuros del petróleo ante el temor de que el país pudiera tomar represalias interrumpiendo el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz. Revisa todo sobre la importancia estratégica de este sitio.

(CNN) – Si bien hasta la fecha no se han producido interrupciones importantes en el suministro mundial de petróleo, los ataques contra Irán —por parte de Israel y posteriormente de Estados Unidos— han inquietado a los inversores, disparando los futuros del petróleo alrededor de un 10% desde el inicio de las hostilidades, ante el temor de que Irán pudiera tomar represalias interrumpiendo el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.

Desde la perspectiva de la economía global, pocos lugares tienen la misma importancia estratégica. La vía fluvial, ubicada entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán, tiene tan solo 34 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. Es la única vía para transportar crudo desde el golfo Pérsico, rico en petróleo, al resto del mundo. Irán controla su lado norte.

Cerca de 20 millones de barriles de petróleo, aproximadamente una quinta parte de la producción mundial diaria, fluyen por el estrecho cada día, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), que calificó el canal como un “cuello de botella petrolero crítico”.

El domingo por la noche, tras los ataques aéreos estadounidenses contra tres instalaciones nucleares iraníes, el crudo Brent, la referencia mundial, superó brevemente los US$ 80 por barril, según datos de Refinitiv, la primera vez que esto ocurre desde enero. Antes del conflicto, los precios se habían mantenido entre US$ 60 y US$ 75 por barril desde agosto de 2024.

Sin embargo, durante la jornada bursátil asiática del lunes, el Brent y el WTI, la referencia estadounidense, perdieron sus ganancias iniciales. El Brent cotizó un 0,53% a la baja, a US$ 76,49 por barril, mientras que el WTI bajó un 0,62 %, a US$ 73,38.

Que los precios del petróleo sigan subiendo depende ahora de la respuesta de Irán. Rob Thummel, gestor de cartera sénior de la firma de inversión energética Tortoise Capital, declaró a CNN que una posible interrupción de la ruta marítima controlada por Irán provocaría un aumento repentino de los precios del petróleo hacia los US$ 100 por barril.

Un destacado asesor del líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, ya ha pedido el cierre del estrecho.

Un estrecho de Ormuz funcional es “absolutamente esencial” para la salud de la economía mundial, afirmó.

“Tras el ataque de Estados Unidos a la instalación nuclear de Fordow, ahora nos toca a nosotros”, advirtió Hossein Shariatmadari, editor jefe del periódico radical Kayhan, una conocida voz conservadora que anteriormente se había identificado como “representante” de Jamenei.

La influencia geográfica sobre el transporte marítimo mundial le otorga a Irán la “capacidad de causar un shock en los mercados petroleros, impulsar los precios del petróleo, impulsar la inflación y derrumbar la agenda económica de Trump”, declaró a CNN Mohammad Ali Shabani, experto en Irán y editor del medio de comunicación Amwaj.

En lo que respecta al transporte de petróleo, el estrecho es, de hecho, mucho más estrecho que su ancho oficial de 34 kilómetros. Las rutas de navegación para los superpetroleros gigantes tienen solo unos tres kilómetros de ancho en cada dirección, lo que obliga a los buques a atravesar aguas territoriales iraníes y omaníes.

Sin embargo, Vandana Hari, fundadora y directora ejecutiva de Vanda Insights, empresa que analiza los mercados energéticos, considera el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz como un “riesgo remoto”. La presencia de una flota naval estadounidense reforzada en la región es tanto un factor disuasorio como una herramienta de respuesta, afirmó.

“Irán tiene mucho que perder y muy poco, si acaso algo, que ganar intentando cerrar el estrecho”, declaró Hari. “Irán no puede permitirse convertir en enemigos a sus vecinos productores de petróleo, que se han mostrado neutrales o incluso solidarios con la República Islámica mientras enfrentaba los ataques israelíes y estadounidenses, ni provocar la ira de su principal mercado de crudo, China”.

El cierre del estrecho sería especialmente perjudicial para China y otras economías asiáticas que dependen del petróleo crudo y el gas natural transportados a través de la vía fluvial. La EIA estima que el 84 % del petróleo crudo y el 83 % del gas natural licuado que transitaron por el estrecho de Ormuz el año pasado se destinaron a mercados asiáticos.

China, el mayor comprador de petróleo iraní, importó 5,4 millones de barriles diarios a través del estrecho de Ormuz en el primer trimestre de este año, mientras que India y Corea del Sur importaron 2,1 millones y 1,7 millones de barriles diarios, respectivamente, según las estimaciones de la EIA. En comparación, Estados Unidos y Europa importaron solo 400.000 y 500.000 barriles diarios, respectivamente, en el mismo período, según la EIA.

En una conferencia de prensa regular del Ministerio de Asuntos Exteriores el lunes, China destacó la importancia del golfo Pérsico y sus aguas circundantes para el comercio internacional, afirmando que mantener la seguridad y la estabilidad en la región beneficia a la comunidad internacional.

“China insta a la comunidad internacional a intensificar los esfuerzos para promover la distensión del conflicto y evitar que la agitación regional tenga un mayor impacto en el desarrollo económico mundial”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun.

El domingo, el ministro de Petróleo y Gas Natural de la India, Hardeep Singh Puri, intentó tranquilizar a los inversores nerviosos en X, afirmando que el país ha “diversificado” sus suministros de petróleo en los últimos años.

“Un gran volumen de nuestros suministros no llega actualmente a través del estrecho de Ormuz. Nuestras compañías de comercialización de petróleo tienen suministros para varias semanas y continúan recibiendo energía de diversas rutas”, declaró. “Tomaremos todas las medidas necesarias para garantizar la estabilidad del suministro de combustible a nuestros ciudadanos”.