¿Qué es el “demonio” de la parálisis del sueño? La ciencia detrás de este inquietante fenómeno

El investigador de Harvard, Baland Jalal, vivió un episodio de parálisis del sueño tan intenso que creyó que iba a morir. Años después, esa experiencia personal lo llevó a desarrollar una innovadora terapia para ayudar a quienes sufren esta perturbadora condición.

(CNN) — Baland Jalal yacía aterrorizado en la cama, viviendo su propia película de terror.

Recién despierto, el joven de 19 años podía ver a su alrededor, pero no podía moverse ni hablar, sin saber por qué.

Pensó: “Dios mío, ¿qué hago?”, comentó Jalal, ahora de 39 años, sobre ese momento de 2005. “Intenté llamar a mis padres, pero no me salían las palabras de la garganta… Sentí la presencia siniestra de un monstruo que me subía y bajaba las piernas”.

“Me estranguló, intentando matarme. Y estaba 100 % seguro de que iba a morir”, añadió Jalal. “Es como si toda la maldad del universo se condensara en una burbuja, y estuviera en tu habitación”.

Este tipo de alucinación es un rasgo distintivo de muchas personas con parálisis del sueño.

Ocurre durante las transiciones hacia o desde el sueño REM (sueño con movimientos oculares rápidos), similar a un atasco en una intersección concurrida: el cerebro, despierto y alerta, y el cuerpo, aún dormido e inmovilizado, chocan momentáneamente, explicó el Dr. Matthew P. Walker, director del Centro para la Ciencia del Sueño Humano de la Universidad de California, Berkeley, por correo electrónico.

Después del sueño profundo, el sueño REM es la siguiente fase crítica de los ciclos de sueño, caracterizada por más sueños, también más vívidos y realistas, y por una frecuencia cardíaca y una respiración más rápidas. Es esencial para la memoria, la concentración, la regulación del estado de ánimo y la función inmunitaria.

Las experiencias de Jalal lo impulsaron a estudiar este fenómeno en todo el mundo. Su objetivo era descubrir la causa de la parálisis del sueño, explicó, y por qué algunas personas con este diagnóstico “tienen estos encuentros impactantes donde se siente como una maldad de proporciones épicas”.

Desde entonces, obtuvo un doctorado en psiquiatría y actualmente es investigador en el departamento de psicología de la Universidad de Harvard y un destacado experto en parálisis del sueño. También trata a pacientes que la padecen.

Según la Clínica Cleveland, se estima que el 30 % de las personas en todo el mundo experimentan al menos un episodio de parálisis del sueño a lo largo de su vida. Se desconoce cuántas de estas personas padecen parálisis del sueño recurrente y perjudicial, pero el porcentaje probablemente sea bajo, afirmó Jalal.

La ciencia y los síntomas de la parálisis del sueño

En la fase REM, nuestros cuerpos se paralizan para que no representemos nuestros sueños y corramos el riesgo de hacernos daño a nosotros mismos o a los demás, explicó Jalal. Los episodios de parálisis del sueño suelen durar solo unos minutos, pero pueden durar hasta 20 minutos, según la Clínica Cleveland.

Sin embargo, durante la parálisis del sueño, “recuperamos la consciencia antes de que los músculos recuperen su libertad tras la parálisis inducida por la fase REM”, explicó Walker, quien también es profesor de neurociencia y psicología en la Universidad de California, Berkeley.

Alrededor del 40 % de las personas con parálisis del sueño tienen alucinaciones visuales, auditivas o táctiles, como presión en el pecho o sensación de estar fuera del cuerpo, explicó Jalal. Para aproximadamente el 90 % de estas personas, las ilusiones son aterradoras. Pueden incluir fantasmas o criaturas similares a gatos o extraterrestres, y sus acciones pueden ser tan inofensivas como simplemente acercarse a ellas o tan nefastas como abusar de ellas o intentar matarlas.

En sus viajes académicos, Jalal descubrió que el contenido y la interpretación de las alucinaciones, las perspectivas sobre las causas de la parálisis del sueño y la frecuencia y duración de los episodios también pueden tener una base cultural. Las personas que vivían en Egipto e Italia, por ejemplo, solían ver brujas y genios malignos, los responsabilizaban y creían que podrían morir de parálisis del sueño, afirmó Jalal. En cambio, las personas en Dinamarca, Polonia y algunas partes de Estados Unidos tienen explicaciones menos sobrenaturales o exóticas y menos miedo.

“¿Por qué vemos estos monstruos? ¿Son las imágenes oníricas… las que se están desbordando hacia la consciencia?”, preguntó Jalal. “Mi respuesta a eso es, según mi investigación, que no, no exactamente. Pero es parte de ello”.

Cuando estás consciente pero paralizado y confundido, tu reacción natural es escapar de esa situación. Tu cerebro bombardea tu cuerpo con señales para que te muevas, pero tu cuerpo no puede devolver ninguna respuesta. La teoría de Jalal, en resumen, es que el cerebro dice “¡Al diablo con esto!” e inventa una historia que cree que el cuerpo debe estar enfrentando para experimentar síntomas tan extraños.

La actividad reducida en la corteza prefrontal, responsable de la razón y la lógica, también contribuye a que las alucinaciones se vuelvan “extremadamente realistas y emocionalmente intensas, amplificadas por una amígdala hiperactiva, el centro de alarma emocional del cerebro”, explicó Walker.

Causas y factores de riesgo de la parálisis del sueño

Aunque los científicos saben que la interrupción del sueño es lo que ocurre durante un episodio de parálisis del sueño, no están completamente seguros de por qué. Sin embargo, existen varios factores que pueden aumentar el riesgo de sueño fragmentado y parálisis del sueño.

Estos factores incluyen el estrés y afecciones relacionadas como la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático (TEPT), el trastorno bipolar y el trastorno de pánico, según los expertos. Gran parte de la parálisis del sueño de Jalal ocurrió cuando estaba en la escuela. Ahora, cuando tiene un episodio una o dos veces al año, generalmente ocurre durante un período de alto estrés, comentó. (Una vez que se ha experimentado parálisis del sueño, se puede ser consciente de ello durante un episodio, pero aun así sentir miedo).

Otros factores contribuyentes comunes son la falta de sueño, el jet lag, un horario de sueño irregular, trastornos del sueño como la narcolepsia y factores genéticos, señalaron Walker y Jalal.

La apnea obstructiva del sueño, el trastorno por consumo de sustancias y algunos medicamentos, como los que se utilizan para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, también pueden aumentar el riesgo, según la Clínica Cleveland.

¿Es peligrosa la parálisis del sueño?

Por muy aterradora que pueda parecer la parálisis del sueño, en realidad no es peligrosa, según los expertos. Sin embargo, dependiendo de su recurrencia, la parálisis del sueño puede ser un signo de un trastorno del sueño subyacente, explicó Jalal.

Los episodios regulares también pueden generar ansiedad relacionada con el sueño y, posteriormente, evitarlo, explicó Jalal. Este patrón puede afectar la energía diaria y la capacidad para funcionar. Y si se tienen alucinaciones aterradoras con frecuencia, esto puede causar ansiedad o síntomas similares a los de un trauma.

¿Cómo se trata la parálisis del sueño?

La parálisis del sueño se puede aliviar significativamente con varias prácticas o tratamientos, explicó Walker, comenzando, por ejemplo, con hábitos de sueño saludables. Esto incluye de siete a nueve horas de sueño reparador cada noche.

Mantener un horario de sueño consistente en calidad y cantidad “actúa como ajustar el reloj interno, reduciendo la posibilidad de solapamientos disruptivos entre la vigilia y el sueño, de forma similar a asegurar que todas las partes de una orquesta estén sincronizadas para lograr una armonía perfecta”, afirmó Walker.

También es importante priorizar el manejo del estrés, por ejemplo, mediante ejercicios de atención plena y relajación, añadió Walker. Las terapias pueden aliviar ciertos problemas subyacentes que desencadenan la parálisis del sueño, incluyendo la terapia cognitivo-conductual, especialmente la versión para personas con insomnio.

En situaciones más graves, a veces se utilizan medicamentos, explicó Walker. Estos incluyen ISRS (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina) o antidepresivos tricíclicos, que pueden ayudar a regular el flujo entre las etapas del sueño o incluso reducir la fase REM.

Generalmente, aumentar los niveles de serotonina en el cerebro compensa de alguna manera la pérdida de la fase REM, afirmó Jalal. Sin embargo, en raras ocasiones, el uso prolongado de antidepresivos se ha relacionado con el trastorno de conducta del sueño REM.

Si bien los tratamientos mencionados pueden ayudar a reducir la frecuencia o la duración de los episodios de parálisis del sueño, aún no existe un tratamiento de referencia que pueda detener un episodio una vez que se produce.

Sin embargo, Jalal ha estado intentando crear uno oficialmente durante la última década, y es de inspiración propia. Llamado terapia de relajación meditativa, el tratamiento redujo la parálisis del sueño en un 50 % después de ocho semanas en seis personas con narcolepsia, en comparación con un grupo de control de cuatro participantes, según un pequeño estudio piloto publicado por Jalal en 2020. Actualmente, está llevando a cabo otro estudio del mismo tratamiento con más participantes en Harvard. Los pasos de la terapia de Jalal son los siguientes:

Reevaluar cognitivamente el significado del ataque. Cerrar los ojos y recordar que la experiencia es común y que no morirás por ella.

Distánciate emocionalmente. Repítete que, como tu cerebro solo te está jugando una mala pasada, no hay razón para asustarte ni arriesgarte a que la situación empeore por tus propias expectativas negativas.

Concéntrate en algo positivo. Ya sea rezar o imaginar el rostro de un ser querido, esta reorientación puede hacer que los pensamientos sean más placenteros en lugar de monstruosos.

Relaja los músculos y no te muevas. Algunos expertos afirman que intentar mover ligeramente los dedos de las manos o de los pies, uno por uno, puede ayudarte a salir de un episodio antes. Sin embargo, el cuarto paso de Jalal desaconseja este movimiento, ya que seguirías enviando señales a los músculos paralizados y podrías provocar alucinaciones.

Jalal afirmó que también es útil ver tu propia biología de forma más objetiva, aprendiendo más sobre la base científica de la parálisis del sueño.