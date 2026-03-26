Mundo Guerra de Irán

Putin prevé fin de guerra en Irán en tres o cuatro semanas y advierte a empresarios: Beneficios extraordinarios son “temporales”

Por CNN Chile

26.03.2026 / 13:50

{alt}

El presidente ruso se reunió a puerta cerrada con grandes empresarios y les pidió no confiarse con las ganancias extraordinarias derivadas del conflicto en Medio Oriente. La economía rusa enfrenta una caída del PIB y un déficit fiscal mayor al previsto.

(EFE) – El presidente ruso, Vladímir Putin, comunicó a grandes empresarios del país que espera que la guerra en Irán termine en las próximas tres o cuatro semanas, según informó este jueves Alexandr Shojin, presidente de la Unión de Industriales y Empresarios de Rusia.

Durante una reunión a puerta cerrada, Putin advirtió a los empresarios y al Ministerio de Finanzas que no se confíen con los beneficios extraordinarios derivados del conflicto, pues estos serán temporales.

Contexto económico y reunión clave

La reunión se desarrolló en medio de un deterioro de las condiciones económicas rusas, con una caída del PIB interanual del 2,1% en enero.

Rusia se beneficia del alza del petróleo por el cierre del estrecho de Ormuz, pero el mandatario instó a no depender de estas ganancias. En el encuentro participaron figuras como Vladímir Potanin (Norilsk Nickel) y los ministros de Desarrollo Económico e Industria. Las autoridades ya reelaboran los presupuestos ante un déficit peor a lo previsto en el primer trimestre.​​

DESTACAMOS

Negocios CFA advierte cuarto incumplimiento fiscal consecutivo y alerta que la deuda rozaría el 45% del PIB hacia 2030

LO ÚLTIMO

Programas completos Gremios de camioneros advierten alza de precio de productos | CNN Prime
"Es una opción": Presidente Trump no descarta tomar control del suministro petrolero de Irán
Putin prevé fin de guerra en Irán en tres o cuatro semanas y advierte a empresarios: Beneficios extraordinarios son "temporales"
Subsidio de Calefacción: ¿Qué es y quiénes pueden acceder al beneficio?
Terremoto sacude el este de Japón: Sismo tuvo profundidad de 9 kilómetros
Kast llama a no manifestarse en el Metro: "Pueden hacerlo en cualquier lugar público, pero sin dañar a otros compatriotas"