Putin prevé fin de guerra en Irán en tres o cuatro semanas y advierte a empresarios: Beneficios extraordinarios son “temporales”

(EFE) – El presidente ruso, Vladímir Putin, comunicó a grandes empresarios del país que espera que la guerra en Irán termine en las próximas tres o cuatro semanas, según informó este jueves Alexandr Shojin, presidente de la Unión de Industriales y Empresarios de Rusia.

Durante una reunión a puerta cerrada, Putin advirtió a los empresarios y al Ministerio de Finanzas que no se confíen con los beneficios extraordinarios derivados del conflicto, pues estos serán temporales.

Contexto económico y reunión clave

La reunión se desarrolló en medio de un deterioro de las condiciones económicas rusas, con una caída del PIB interanual del 2,1% en enero.

Rusia se beneficia del alza del petróleo por el cierre del estrecho de Ormuz, pero el mandatario instó a no depender de estas ganancias. En el encuentro participaron figuras como Vladímir Potanin (Norilsk Nickel) y los ministros de Desarrollo Económico e Industria. Las autoridades ya reelaboran los presupuestos ante un déficit peor a lo previsto en el primer trimestre.​​