PSY bajo la lupa en Corea del Sur: Investigan al cantante de “Gangnam Style” por posible obtención ilegal de fármacos

Las autoridades sospechan que el artista habría accedido a fármacos como Xanax y Stilnox sin consulta médica presencial, lo que contraviene la normativa sanitaria surcoreana.

El célebre cantante PSY, conocido por “Gangnam Style”, está siendo investigado por las autoridades policiales por una posible adquisición irregular de medicamentos altamente controlados en Corea del Sur.

Según el medio local Korea Herald, investigadores de la comisaría de Seodaemun, en Seúl, indagan al artista de 48 años y a un médico universitario por una supuesta violación a la Ley de Servicios Médicos.

En concreto, los efectivos sospechan que PSY habría accedido a fármacos como Xanax y Stilnox sin haber pasado por el procedimiento médico obligatorio.

La denuncia apunta a que las prescripciones se habrían emitido entre 2022 y fechas recientes, sin que el artista acudiera personalmente a una consulta.

En cambio, las medicinas fueron retiradas por su representante o intermediarios—a lo que la legislación surcoreana se opone expresamente.

El médico involucrado se ha defendido, alegando que las recetas se respaldaron en consultas médicas remotas válidas.

Mientras tanto, P Nation, la agencia que representa al artista, admitió que hubo un error en permitir que terceros recogieran los medicamentos, aunque negó que existiera una solicitud directa de fármacos para uso oficial o comercial.