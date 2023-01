(EFE) – Dos legisladores republicanos presentaron este miércoles en el Congreso de Estados Unidos un proyecto de ley que busca prohibir la aplicación TikTok en dispositivos de dicho país.

Los congresistas Josh Hawlye, del Senado, y Ken Buck, de la Cámara de Representantes, quienes lideran la propuesta, acusan a la aplicación china de ser una “amenaza a la seguridad nacional” de EE.UU.

“TikTk no sólo está asociada directamente al Partido Comunista chino, sino que ha sido usada para espiar a los estadounidenses“, escribió el legislador Buck en su cuenta de Twitter.

La propuesta de ley ordena al ejecutivo a bloquear y prohibir las transacciones por parte de entidades o personas estadounidenses con la empresa matriz de TikTok, ByteDance.

TikTok is a clear threat to our privacy and national security. Not only is TikTok directly associated with the Chinese Communist Party, but it has been used to spy on Americans and gain an alarming level of access to users’ phones.

— Rep. Ken Buck (@RepKenBuck) January 25, 2023