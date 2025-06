Denuncian privatización de espacios públicos: Protestas en Venecia obligan a Jeff Bezos a cambiar el lugar de su millonaria boda

El grupo “No space for Bezos” asegura haber logrado el cambio de lugar de una de las fiestas previstas, mientras Greenpeace y otros colectivos han desplegado mensajes críticos en puntos icónicos de la ciudad.

(CNN) – Manifestantes en Venecia que se oponen a la inminente boda del multimillonario fundador de Amazon, Jeff Bezos, y la periodista Lauren Sánchez se han adjudicado una victoria, luego de que sus amenazas de protesta supuestamente motivaran un cambio en el lugar de celebración.

El grupo “No space for Bezos” (No hay espacio para Bezos) había convocado un bloqueo en los canales alrededor de la Scuola Grande della Misericordia, del siglo XIV, en el centro de Venecia, donde se creía que la pareja planeaba realizar una gran fiesta el 28 de junio, un día después de la ceremonia.

Ahora aseguran que el evento se trasladará a un lugar menos pintoresco: una tese, o astillero, en el área marítima renovada conocida como el Arsenale, en los márgenes de la ciudad. Para el grupo, esto representa una victoria frente a las críticas del alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro.

“¡Ganamos! La protesta logró arruinar los planes de Bezos y los juegos de palacio del alcalde Brugnaro”, afirmó el grupo en una publicación de su campaña en línea. “Se vieron obligados a huir y refugiarse en la Tese 91 del Arsenale. Ni siquiera los dos yates de Bezos, Koru y Abeona, llegarán a Venecia”.

Pocos detalles sobre la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez han sido confirmados públicamente; la fecha, el lugar y la lista de invitados se mantienen en estricto secreto.

Aunque algunos en Venecia han expresado su apoyo al enlace, la oposición se ha intensificado en los últimos días. El grupo “No space for Bezos” colgó una pancarta con el nombre del empresario tachado en el campanario principal de la isla de San Giorgio Maggiore, donde se espera que se celebre la ceremonia.

Otra pancarta fue desplegada sobre el emblemático puente de Rialto, que cruza el Gran Canal.

En otra protesta realizada el lunes, activistas medioambientales de Greenpeace desplegaron una enorme lona con la imagen de un sonriente Bezos y el mensaje: “Si puedes alquilar Venecia para tu boda, puedes pagar más impuestos”. La policía local retiró rápidamente la lona, que medía unos 400 metros cuadrados, según el grupo.

Las protestas contra Bezos se suman a una larga lista de manifestaciones en Venecia en los últimos años, donde los residentes llevan tiempo denunciando los daños causados por los enormes cruceros y la presión del turismo masivo, que —aseguran— está deteriorando la calidad de vida en la ciudad.

Se cree que la boda será una celebración de tres días que comenzará el 26 de junio en Venecia, con una fiesta probable en el Lido, donde se realiza el famoso festival de cine de la ciudad

. Según residentes y manifestantes, la pareja intercambiaría votos el 27 de junio en la isla de San Giorgio y culminaría la boda de destino con una fiesta y concierto el 28. Es este último evento el que, según los manifestantes, cambió de lugar.

Los integrantes del grupo “No space for Bezos” que no podrán acceder al nuevo lugar en el Arsenale, anunciaron que trasladarán su protesta a la estación de tren Santa Lucía de Venecia la tarde del sábado, no solo contra Bezos, sino también contra la guerra.

“Una vez más hemos demostrado que Venecia no es sirvienta de los poderosos, sino que sigue siendo rebelde y resistente”, publicó el grupo en redes sociales. “Ahora, ante el escenario bélico que se perfila en el horizonte y en un momento en que los ojos del mundo están puestos en Venecia, invitamos a todos a unirse al grito de ‘no a la guerra’”.

La noche del lunes, Luca Zaia, presidente de la región de Véneto, anunció una donación de 1 millón de euros (US$ 1,16 millones) por parte de Jeff Bezos y Lauren Sánchez al Consorcio Corila, un grupo internacional de investigación científica que trabaja en la laguna de Venecia.

Zaia, quien anteriormente calificó de vergonzosas las protestas contra la boda, dijo que la donación era un gesto de “amor y responsabilidad” hacia la ciudad.

“La generosa donación de Jeff Bezos y Lauren Sánchez representa un acto de gran sensibilidad y visión. Venecia no es solo una ciudad emblemática del Véneto y de Italia, es un patrimonio de la humanidad que exige atención, respeto y cuidado”, señaló.

“Saber que personalidades de fama mundial no solo eligen celebrar aquí momentos importantes de sus vidas, sino que también contribuyen de forma concreta a su protección, es una fuerte muestra de amor y responsabilidad”.