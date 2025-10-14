Protestas en Ecuador: Presidente Noboa dice que está “abierto a dialogar”, pero “no con aquellos que quieren destruir la democracia”

El mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, se refirió a la situación del país luego de 23 días de protestas lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas.

(EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseveró este martes, día 23 de la protesta convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que no dialogará con quienes quieren destruir la democracia.

En un acto público en la provincia costera del Guayas, el mandatario aseveró que el trabajo continúa pues en su Gobierno tienen “un compromiso profundo y sincero con el fortalecimiento” de los pueblos y nacionalidades, así como de las comunidades afroecuatorianas y montuvias, porque son la base de nuestro desarrollo, de nuestra cultura”.

“Por eso estamos construyendo juntos un país más justo, inclusivo y próspero. Nuestro Gobierno no se detendrá hasta alcanzar esa meta. Avanzaremos siempre abiertos a dialogar, pero con la gente que quiere trabajar y no con aquellos que quieren destruir a la democracia con odio y violencia”, indicó.

Noboa apuntó que su Gobierno “no miente”, pero sí dice “verdades incómodas para los mismos de siempre, para todas esas personas que no quieren el cambio y que (…) le dicen ‘no’ al progreso”.

Recordó que en los recientes comicios en los que logró la reelección hasta 2029, ganó en las provincias de mayor población indígena y recalcó que “la gente quiere trabajar, la gente no quiere paro”.

Ecuador atraviesa la cuarta semana de protestas de la Conaie contra la eliminación del subsidio al diésel y en demanda de la bajada en tres puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) hasta el 12 %, entre otros reclamos.

Las protestas, convocadas con carácter nacional, se han centrado en unas cinco de las 24 provincias del país con manifestaciones esporádicas.

Sin embargo, la provincia andina de Imbabura se ha convertido en el epicentro de las protestas con 23 días de aislamiento.

Delegados del Gobierno están este martes en Otavalo (Imbabura) desplegando una operación para desbloquear las carreteras.