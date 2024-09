Inmigración, crimen, aborto y más: Estas son las propuestas que de Trump para volver a la presidencia

El polémico candidato del Partido Republicano ha manifestado sus intenciones de querer retomar muchas de las prioridades de su primer mandato. En ese sentido, sus ideas sonarán familiares a cualquiera que haya prestado atención a su primera campaña hace ocho años.

(CNN) – Desde que lanzó su tercera candidatura a la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump ha insistido en su campaña electoral en que la vida era mejor bajo su Gobierno, y ha prometido revertir muchas de las políticas promulgadas desde que dejó el cargo.

Según ha dicho, la amplia agenda de su sucesor sobre el cambio climático, las nuevas restricciones sobre las armas y las protecciones para las personas transgénero estarían todas en la guillotina.

Al hacer retroceder el calendario hasta antes de enero de 2021, Trump también quiere retomar muchas de las prioridades de su primer mandato, y sus ideas sonarán familiares a cualquiera que haya prestado atención a su primera campaña hace ocho años.

Ha dicho que planea terminar de construir el muro entre Estados Unidos y México que prometió por primera vez en 2016, expulsar a todos los indocumentados, aplicar más aranceles a las importaciones y aumentar la producción energética estadounidense.

Su búsqueda de nuevos apoyos también lo ha llevado a hacer promesas a audiencias específicas, como la propuesta en Las Vegas de eliminar el impuesto sobre la renta de los ingresos provenientes de la propina. También ha lanzado ideas ambiciosas pero vagas para posicionar a Estados Unidos de cara al futuro, adoptando los coches voladores, promoviendo la criptomoneda y prometiendo construir 10 nuevas “Ciudades de la Libertad”.

Pero el deseo de venganza también está presente en la candidatura de Trump para volver a Washington, y está tramando represalias contra los sistemas, las instituciones y las personas que cree que le han perjudicado. Él y sus aliados han sugerido que Trump en un segundo mandato podría desatar el Departamento de Justicia contra sus enemigos políticos, purgar el gobierno federal de burócratas desleales y consolidar el poder en la rama ejecutiva.

Trump se enfrentará en noviembre a la vicepresidenta Kamala Harris, la candidata demócrata después de que el presidente Joe Biden abandonara la carrera.

Inmigración

Hizo promesas similares en 2016 y en 2020

Trump ha hecho de la inmigración y la frontera un tema central de su campaña, presionando con éxito a los republicanos para que rechazaran un importante acuerdo fronterizo bipartidista a principios de este año y haciendo un viaje a la frontera sur el 29 de febrero, donde promocionó sus anteriores políticas migratorias de línea dura.

En un artículo de opinión publicado en el Des Moines Register aproximadamente una semana antes de ganar las primarias de Iowa en enero, Trump prometió: (usaré) “la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar a los miembros de pandillas, traficantes de drogas o miembros de cárteles conocidos o sospechosos de Estados Unidos”.

“Transferiremos porciones masivas de la aplicación de la ley federal a la aplicación de la ley de inmigración, incluidas partes de la DEA, ATF, FBI y DHS”, escribió.

En un video publicado en Truth Social a fines de febrero antes de su visita a la frontera, Trump también prometió “llevar a cabo la operación de deportación interna más grande en la historia estadounidense”.

En junio, sin embargo, Trump propuso otorgar “automáticamente” tarjetas verdes a los ciudadanos extranjeros que se gradúen de universidades estadounidenses, comentarios que se apartaron de sus intentos por frenar tanto la inmigración legal como la ilegal mientras estuvo en el cargo.

Después del comienzo de la guerra entre Israel y Hamas en octubre pasado, Trump también prometió cancelar las visas de los “simpatizantes de Hamas”.

“Los sacaremos de nuestros campus universitarios, de nuestras ciudades y los sacaremos de nuestro país, si eso les parece bien”, agregó.

Cárteles de drogas

Hizo promesas similares en 2016 y en 2020

El expresidente también ha hecho de la “guerra” contra los cárteles de la droga una prioridad para su segundo mandato. Si es elegido, Trump dijo en su anuncio de campaña de noviembre de 2022 que pediría al Congreso que garantice que los traficantes de drogas y de personas puedan recibir la pena de muerte por sus “actos atroces”.

Trump también prometió “acabar” con los cárteles de la droga imponiendoles embargos navales, cortando el acceso de los cárteles a los sistemas financieros globales y utilizando fuerzas especiales dentro del Departamento de Defensa para dañar a los líderes de las organizaciones.

Temas de género

“Revocaré todas las políticas de Biden que promuevan la castración química y la mutilación sexual de nuestros jóvenes y pediré al Congreso que me envíe un proyecto de ley que prohíba la mutilación sexual infantil en los 50 estados”, dijo Trump en la Conferencia de Acción Política Conservadora de 2023 en marzo pasado.

Trump agregó en un video de campaña que emitiría una orden ejecutiva para instruir a las agencias federales a recortar los programas que promueven las transiciones de género, además de pedir al Congreso que detenga el uso de fondos federales para promover y pagar procedimientos de afirmación de género. El expresidente agregó que su administración no permitiría que los hospitales y los proveedores de atención médica cumplan con los estándares federales de salud y seguridad para Medicaid y Medicare si brindan atención química o física de afirmación de género a los jóvenes.

Crimen

Hizo promesas similares en 2016 y en 2020

Trump dijo en dos videos de campaña de febrero de 2023 que si los fiscales “marxistas” se niegan a presentar cargos y entregan “nuestras ciudades a criminales violentos”, él “no dudará en enviar a las fuerzas del orden federales para restablecer la paz y la seguridad pública”.

Trump agregó que ordenaría al Departamento de Justicia que abra investigaciones de derechos civiles en las fiscalías de la “izquierda radical” que se dedicaron a la aplicación racial de la ley, alentar al Congreso a utilizar su autoridad legal sobre la ciudad de Washington, para restaurar “la ley y el orden” y revisar los estándares federales de disciplina de menores para abordar delitos crecientes como los robos de vehículos.

Al abordar las políticas realizadas en lo que Trump llama la “guerra de los demócratas contra la policía”, el expresidente prometió en un video de campaña que aprobaría una “inversión récord” para contratar y volver a capacitar a la policía, fortalecer protecciones como la inmunidad calificada, aumentar las penas por agredir a los agentes del orden y desplegar la Guardia Nacional cuando la policía local “se niegue a actuar”.

El expresidente agregó que exigiría a las agencias de aplicación de la ley que reciben dinero de su inversión financiera o al Departamento de Justicia que utilicen medidas de “sentido común demostrado”, como el de parar y registrar.

Política exterior

Hizo promesas similares en 2016 y en 2020

Trump ha continuado sus ataques contra los países miembros de la OTAN, una alianza de defensa europea y norteamericana. En un mitin en Carolina del Sur a principios de este año, Trump dijo que no cumpliría con la cláusula de defensa colectiva de la alianza y que alentaría a Rusia a hacer “lo que le dé la gana” si un país miembro no cumplía con las pautas de gasto.

“La OTAN estaba destrozada hasta que llegué yo”, dijo Trump. “Dije: ‘Todo el mundo va a pagar’. Dijeron: ‘Bueno, si no pagamos, ¿nos van a proteger de todos modos?’. Dije: ‘Absolutamente no’. No podían creer la respuesta”.

El expresidente también se ha comprometido anteriormente a poner fin a la guerra en Ucrania, aunque no ha ofrecido detalles sobre cómo lo haría. “Poco después de ganar la presidencia, habré resuelto la horrible guerra entre Rusia y Ucrania”, dijo Trump en un evento de campaña en New Hampshire el año pasado, añadiendo en otro discurso que no le llevaría “más de un día” resolver la guerra si era elegido.

Trump abordó además su estrategia de detener las “guerras interminables” al prometer eliminar a los “belicistas”, los “fraudes” y los “fallos en los altos rangos de nuestro gobierno”, y reemplazarlos por funcionarios de seguridad nacional que defendieran los intereses de Estados Unidos. El expresidente agregó en un video de campaña que impediría que los cabilderos y los contratistas del gobierno presionen a los altos funcionarios militares hacia la guerra.

Además, Trump ha dicho que restablecería su “maravillosa” prohibición de viajes a personas de varios países de mayoría musulmana para “mantener a los terroristas islámicos radicales fuera de nuestro país”, después de que Biden revocara la prohibición en 2021.

Comercio

Hizo promesas similares en 2016 y en 2020

En febrero, Trump prometió imponer “duras sanciones a China y a otros abusadores comerciales”.

“Se llama: ustedes nos joden, y nosotros los jodemos a ustedes”, dijo Trump en un mitin en Carolina del Sur.

En virtud de su propuesta “Ley de Comercio Recíproco de Trump”, el expresidente dijo que si otros países imponen aranceles a Estados Unidos, el país impondrá un arancel “recíproco, idéntico” en respuesta.

Fue la misma promesa que Trump hizo en un video de campaña en 2023: imponer los mismos aranceles que otros países puedan imponer a Estados Unidos. El objetivo, dijo entonces el expresidente, es lograr que otros países bajen sus aranceles.

Como parte de una estrategia más amplia para recuperar empleos en Estados Unidos, Trump también dijo que implementaría su llamada agenda comercial “Estados Unidos primero” si era elegido. Al establecer aranceles universales para la mayoría de los productos extranjeros, el expresidente dijo que los estadounidenses verían disminuir los impuestos a medida que aumentaran los aranceles. Su propuesta también incluye un plan de cuatro años para eliminar gradualmente todas las importaciones chinas de bienes esenciales, así como evitar que China compre productos estadounidenses y detener la inversión de empresas estadounidenses en China.

Trump también dijo en febrero que consideraría imponer un arancel de más del 60% a todas las importaciones chinas si es reelegido.

En una reunión con legisladores republicanos del Congreso en junio, Trump también sugirió reemplazar los impuestos federales sobre la renta con aranceles elevados, según un informe de Reuters.

El expresidente se ha centrado especialmente en China, prometiendo en un video de campaña de enero de 2023 restringir la propiedad china de infraestructura estadounidense como energía, tecnología, telecomunicaciones y recursos naturales. Trump también dijo que obligaría a los chinos a vender las tenencias actuales que puedan poner en riesgo la seguridad nacional. “La seguridad económica es la seguridad nacional”, dijo.

Economía

Hizo promesas similares en 2016 y en 2020

Trump ha prometido extender los recortes de su Ley de Reducción de Impuestos y Empleos de 2017 (TCJA), en particular las exenciones de impuestos sobre la renta individual de la TCJA. El expresidente también ha hablado de reducir la tasa impositiva 2corporativa del 21% actual al 15%.

Haré que los recortes de impuestos de Trump sean los mayores de la historia”, dijo el expresidente a principios de este año en la Gala de Honores de la Federación Conservadora Negra en Carolina del Sur. “Lo haremos permanente y les daremos un nuevo auge económico”.

Trump también se ha comprometido a derogar las subidas de impuestos de Biden, “abordar de inmediato” la inflación y poner fin a lo que llamó la “guerra” de Biden contra la producción energética estadounidense.

Durante una parada de campaña en Las Vegas, Trump también se comprometió a poner fin a los impuestos sobre las propinas, una medida destinada a atraer a cientos de miles de personas que trabajan en la ciudad.