Príncipe William y Kate “profundamente preocupados” por las nuevas revelaciones de archivos de Epstein

"Sus pensamientos siguen enfocados en las víctimas", aseguró un portavoz del Palacio de Kensington, luego de conocerse más antecedentes sobre el magnate condenado por delitos sexuales y cómo ha salpicado a la realeza y parlamento británico.

(CNN) – El Príncipe y la Princesa de Gales se han mostrado “profundamente preocupados” por las revelaciones de la gran cantidad de nuevos documentos relacionados con Jeffrey Epstein publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, dijo un portavoz del Palacio de Kensington.

En declaraciones a los periodistas en Riad antes de la visita del príncipe William a Arabia Saudita más tarde el lunes, el portavoz compartió por primera vez la visión de la pareja sobre la crisis que ha envuelto al palacio y al parlamento del Reino Unido en las últimas semanas.

El portavoz del palacio dijo: “Puedo confirmar que el Príncipe y la Princesa han estado profundamente preocupados por las continuas revelaciones”.

“Sus pensamientos siguen centrados en las víctimas”.

El príncipe Guillermo viaja a Arabia Saudita para una gira de tres días. La visita ya supuso una prueba diplomática para el príncipe, ya que incluyó una reunión con el príncipe heredero y gobernante de facto saudí, Mohammed bin Salman (MBS).

Arabia Saudita es uno de los aliados clave del Reino Unido en Oriente Medio y el gobierno británico ha estado fortaleciendo los lazos, con visitas recientes del ministro de Hacienda y el secretario de Relaciones Exteriores.

Pero muchos otros han expresado su preocupación por el historial de derechos humanos del país, mientras que MBS es una figura controvertida cuya reputación se vio aún más dañada después de que un informe de inteligencia estadounidense descubriera que ordenó el asesinato en 2018 del periodista Jamal Khashoggi.

Entre las recientes revelaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos se encuentra una fotografía de MBS abrazando al fallecido delincuente sexual.

La imagen fue compartida en un intercambio de texto grupal, que tuvo lugar en 2016 entre Epstein, un destinatario etiquetado como “Terje” y un remitente anónimo, según los archivos.

En la fotografía, ambos hombres sonríen en una habitación ornamentada con retratos y una bandera al fondo. El intercambio no aclara cuándo ni dónde se tomó la imagen ni quién la tomó; tampoco sugiere ninguna irregularidad.

Por otra parte, Epstein hizo referencia a una reunión con MBS el 30 de septiembre de 2018, dos días antes del asesinato de Khashoggi en el consulado saudí en Estambul, Turquía. Epstein envió un correo electrónico a Anas-Al Rasheed, exministro de información y profesor kuwaití: «La reunión de hoy con MBS, muy útil».

Andrew Mountbatten-Windsor , hermano del rey Carlos y tío del príncipe Guillermo, es una de varias figuras prominentes de la vida pública británica que ha enfrentado un renovado escrutinio por sus vínculos con el fallecido delincuente sexual.

En el último desarrollo de la saga que gira en torno a la realeza, la policía británica le dijo a CNN el lunes que estaban “evaluando” las afirmaciones de que Mountbatten-Windsor compartió informes confidenciales con Epstein durante su mandato como enviado comercial del Reino Unido.

Mountbatten-Windsor ha negado reiteradamente cualquier irregularidad relacionada con sus vínculos con Epstein. No ha respondido públicamente a las últimas acusaciones. CNN lo ha contactado para solicitarle comentarios.

Cuerda floja diplomática

El papel de Guillermo esta semana será fortalecer aún más las relaciones entre ambas naciones sin involucrarse en política. Pero también se enfrenta a preguntas inevitables sobre el ex príncipe Andrés tras la reciente revelación de los archivos de Epstein.

La declaración de su portavoz el lunes, apenas horas antes de que comenzara el viaje, sugiere que William espera abordar las preguntas que giran en torno a su tío y que han eclipsado gran parte del trabajo reciente de la familia real, lo que le permitirá centrarse en el papel principal de la visita.

La relación de Mountbatten-Windsor con Epstein le costó su papel en la familia real; en octubre, el rey Carlos tomó la extraordinaria medida de despojarlo de sus títulos y de su hogar.

El ex príncipe se mudó de Royal Lodge, su antiguo hogar en Windsor, la semana pasada y, según informes, ahora se aloja en una propiedad temporal en Sandringham. No ha hecho comentarios sobre la reciente publicación de documentos, pero ya se disculpó por sus vínculos con Epstein y negó haber cometido ninguna irregularidad.

El portavoz del Palacio de Kensington también dejó claro el lunes que William y Kate apoyaron las acciones del Rey Carlos de eliminar los títulos y honores de Mounbatten-Windsor el año pasado.

El Palacio de Buckingham emitió un comunicado en octubre que decía: «El príncipe Andrés será conocido a partir de ahora como Andrew Mountbatten Windsor. Su contrato de arrendamiento en Royal Lodge le ha proporcionado, hasta la fecha, protección legal para continuar residiendo allí. Se le ha notificado formalmente que renuncie al contrato de arrendamiento y se mudará a una vivienda privada alternativa. Estas censuras se consideran necesarias, a pesar de que sigue negando las acusaciones en su contra».

Continuó: “Sus Majestades desean dejar claro que sus pensamientos y su más sentido pésame han estado y permanecerán con las víctimas y los sobrevivientes de todas y cada una de las formas de abuso”.

En su papel de heredero al trono, el príncipe Guillermo habría sido consultado sobre esa declaración en ese momento.

Andrew en los archivos de Epstein

La reciente serie de documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha reavivado una vez más la presión sobre Mountbatten-Windsor.

Entre los millones de documentos se encuentran fotografías que parecen mostrar al miembro de la realeza caído en desgracia arrodillado sobre una mujer cuyo rostro ha sido censurado. No está claro cuándo ni dónde se tomaron las imágenes; no se proporcionaron pies de foto ni contexto para las fotografías junto con la divulgación del documento.

Por otra parte, un correo electrónico encontrado en el comunicado del Departamento de Justicia parece confirmar la autenticidad de una fotografía de Mountbatten-Windsor con su brazo alrededor de la cintura de Virginia Giuffre, una de las víctimas más prominentes de la red de tráfico sexual de Epstein, quien alegó que el miembro de la realeza abusó de ella cuando era una adolescente.

Mountbatten-Windsor ha negado previamente todas las acusaciones de Giuffre y afirma no recordar haberla conocido. También cuestionó previamente si la ahora infame foto había sido manipulada. En 2022, llegó a un acuerdo con Giuffre, resolviendo una demanda por abuso sexual. Si bien no admitió haber actuado mal, el ex príncipe sí reconoció el sufrimiento de Giuffre como víctima de trata de personas.

Mientras tanto, la Policía de Thames Valley confirmó la semana pasada que estaba evaluando las acusaciones, reportadas primero por la BBC, de que una segunda mujer afirmó que Epstein la trajo al Reino Unido para un encuentro sexual con Mountbatten-Windsor en 2010.

La policía dijo en un comunicado enviado a CNN: “Tenemos conocimiento de informes sobre una mujer que supuestamente fue llevada a una dirección en Windsor en 2010 con fines sexuales”.

“Estamos evaluando la información de acuerdo con nuestros procedimientos establecidos”.

Continuó: «Nos tomamos muy en serio cualquier denuncia de delitos sexuales y animamos a cualquier persona que tenga información a que la presente. Hasta el momento, ni el abogado ni su cliente han informado de estas acusaciones a la Policía de Thames Valley».

La declaración de la policía se produjo después de que la BBC informara el mes pasado que supuestamente ocurrió un encuentro en la antigua residencia de Mountbatten-Windsor en la finca de Windsor cuando la mujer tenía 20 años.

El abogado de la mujer, Brad Edwards, declaró a la BBC que, tras pasar la noche con él, la mujer —que no era británica— afirmó haber recibido un recorrido por el Palacio de Buckingham. CNN se ha puesto en contacto con Edwards para solicitarle sus comentarios.

La semana pasada, el duque de Edimburgo se convirtió en el primer miembro de la realeza en hablar públicamente sobre los documentos de Epstein. Declaró a Eleni Giokos, de CNN, que era “muy importante recordar siempre a las víctimas” tras ser preguntado sobre cómo se encontraba tras la reciente publicación de los documentos de Epstein.

Sana Noor Haq, Helen Regan y Kara Fox de CNN contribuyeron con el reportaje.