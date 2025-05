Princesa Kate asistió a fiesta de los jardines en Buckingham tras dos años sin ir por el cáncer que padeció

(EFE) – La princesa de Gales, Catalina, apareció este martes por sorpresa en la tradicional fiesta de los jardines del Palacio de Buckingham, en Londres, tras dos años de ausencia debido al cáncer que padeció.

Catalina escogió un vestido amarillo limón de Emilia Wickstead conjuntado con una pamela de Philip Treacy para acompañar a su esposo, el príncipe Guillermo, que presidía el evento en nombre de su padre, el rey británico, Carlos III, y acudió con un sombrero de copa y un traje de tres piezas.

La última vez que Catalina, de 43 años, asistió a esta celebración fue en mayo de 2023, días después de la coronación de Carlos III.

La princesa faltó en la cita del año pasado tras anunciar su diagnóstico de cáncer -de tipología desconocida, que le obligó a cancelar su agenda y compromisos reales hasta la finalización de su tratamiento de quimioterapia.

La aparición de hoy marca un nuevo paso en la “vuelta gradual” de Catalina a la vida pública después de que el pasado mes de enero anunciase que su enfermedad estaba en remisión.

🌸🌼🌹 pic.twitter.com/juXXU6UmL3

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 20, 2025