Primer día de Asamblea General de Naciones Unidas: Qué debemos saber

Naciones Unidas se reúne en su asamblea general número 80, marcada por los ataques de Israel en Gaza y el reconocimiento de un Estado Palestino, protestas en Italia y la primera participación de Siria en la instancia.

(CNN) – Después de que cuatro países occidentales reconocieron formalmente un Estado palestino el domingo, se espera que al menos otros cinco lo hagan hoy, cuando comienza la semana de alto nivel en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Se espera que Francia reconozca al Estado de Palestina durante una cumbre que tendrá lugar más tarde el lunes, en un intento de aumentar la presión sobre Israel mientras continúa con su campaña en Gaza a pesar de la indignación internacional.

A continuación se muestran los últimos avances:

• Cumbre entre Francia y Arabia Saudita: Francia y Arabia Saudita copresidirán esta tarde una cumbre en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que Francia –que ha encabezado los esfuerzos occidentales para revivir una solución de dos Estados– tiene previsto anunciar el reconocimiento formal de Palestina.

• Reconocimiento occidental: Gran Bretaña, Canadá, Australia y Portugal reconocieron formalmente el Estado de Palestina el domingo, uniéndose a más de 140 miembros de la ONU que ya lo hacen. Se espera que Bélgica, Luxemburgo, San Marino y Malta anuncien el reconocimiento de Palestina más tarde el lunes, junto con Francia.

• El aislamiento de Israel: Las medidas diplomáticas subrayan el creciente aislamiento de Israel y cómo su guerra en Gaza ha distanciado a muchos de sus aliados más cercanos. Sin embargo, Estados Unidos sigue oponiéndose vehementemente al reconocimiento de la condición de Estado, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió que “no habrá un Estado palestino”.

• Impacto del reconocimiento: Si bien el reconocimiento de Palestina por parte de los países occidentales marca un cambio simbólico, la situación sobre el terreno dificulta imaginar que una solución de dos Estados pueda hacerse realidad pronto, según analistas y activistas. Lea más aquí.

• Protestas en Italia: Decenas de miles de italianos se han unido a una huelga nacional en apoyo a Gaza. Los manifestantes exigen que el gobierno italiano se una a otras naciones occidentales en el reconocimiento de un Estado palestino y que detenga el flujo de armas a Israel a través de los puertos italianos.

• Siria en la Asamblea General de la ONU: El presidente sirio Ahmad al-Sharaa llegó a Nueva York y se dispone a convertirse en el primer líder sirio en asistir a la Asamblea General de la ONU desde 1967. Al-Sharaa, que en su día fue una filial de Al Qaeda, llegó al poder en diciembre después de que se derrumbara el régimen de Bashar al-Assad.

• Ofensiva en la ciudad de Gaza: Mientras tanto, Israel continúa su ataque terrestre contra la ciudad de Gaza, que pretende ocupar por completo. Los hospitales de Gaza informaron haber recibido casi 50 cadáveres en las primeras 12 horas del domingo.