Presidente Gustavo Petro alerta de que existe “una amenaza real” de acción militar estadounidense en Colombia

En entrevista con la BBC, el mandatario colombiano sostuvo que Estados Unidos trata a otros países como parte de un "imperio".

(EFE) — El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cree que existe una “amenaza real” de una acción militar estadounidense contra Colombia, después del ataque y el secuestro de su homólogo Nicolás Maduro en Venezuela, según dijo a BBC.

En declaraciones desde Bogotá difundidas en la página web de la emisora, Petro afirmó que Estados Unidos trata a otros países como parte de un “imperio” y señaló que la primera potencia global corre el riesgo de pasar de “dominar el mundo” a quedar “aislado”.

Tras la intervención en Venezuela, el presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó que una operación militar contra Colombia “suena bien” y advirtió a Petro de que debe “vigilar su trasero”.

Los dos mandatarios hablaron por teléfono el miércoles por la noche, tras lo cual el líder republicano adelantó que lo recibirá en la Casa Blanca en un futuro próximo.

En su entrevista con la BBC, Petro reveló que esa llamada duró algo menos de una hora, “la mayor parte ocupada por mí”, y que abordó el narcotráfico en Colombia, la visión de Bogotá sobre Venezuela y la situación de América Latina respecto a Estados Unidos.

El presidente, que en el pasado formó parte de la guerrilla en Colombia, también criticó, en sus comentarios a la cadena británica, la política migratoria de EE.UU. y acusó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de actuar como “brigadas nazis”.

Trump, que culpa a la inmigración por la delincuencia en Estados Unidos, ha ampliado las funciones del ICE allí, al tiempo que recrimina a países como Colombia y Venezuela no hacer lo suficiente para combatir el narcotráfico.

El pasado miércoles, un agente del ICE mató a tiros a la estadounidense de 37 años Renee Good mientras maniobraba su vehículo, tras intentar bloquear el paso, en una protesta en Mineápolis contra la presencia de esos funcionarios federales.

Petro opinó que el ICE “ha llegado a un punto en el que ya no solo persigue a latinoamericanos en las calles, lo cual para nosotros es una afrenta, sino que también mata a ciudadanos de Estados Unidos“.

En cuanto a la potencial amenaza estadounidense sobre Colombia, el presidente declaró que la posibilidad de eliminarla “depende de las conversaciones en curso”.

Consultado por la BBC sobre cómo se defendería el país en caso de ataque, dijo que “preferiría que se tratara de diálogo”, pero añadió que “la historia de Colombia muestra cómo ha respondido frente a grandes ejércitos”.

“No se trata de enfrentar a un gran ejército con armas que no tenemos. Ni siquiera contamos con defensas antiaéreas. En cambio, confiamos en las masas, en nuestras montañas y en nuestras selvas, como siempre lo hemos hecho”, afirmó.