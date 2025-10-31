Presidente Boric en Cumbre APEC: “Desde Chile decimos con firmeza no a la guerra”

El mandatario también apuntó a que "es el multilateralismo y el diálogo entre iguales lo que nos va a llevar al desarrollo, no la imposición de la ley del más fuerte".

El presidente Gabriel Boric destacó el multilateralismo e hizo un llamado a respetar el derecho internacional en medio de su discurso en el CEO Summit, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2025, que se realiza en Corea del Sur.

En su discurso, el mandatario apuntó a la urgencia de colaborar “en un contexto mundial marcado por tensiones geopolíticas y graves disrupciones en las cadenas de suministro y un resurgimiento de las medidas proteccionistas”.

En esa línea, comentó que “tenemos dos elefantes en la sala, la guerra y el proteccionismo”.

Sobre la guerra, afirmó que “la paz es disruptiva, pero tenemos que luchar por ella”.

Boric fue claro en decir que “por eso, desde Chile decimos con firmeza no a la guerra, y respetamos y llamamos a respetar el derecho internacional. Tanto en el conflicto en el mundo árabe, con el genocidio a Palestina llevado a cabo por el gobierno de Israel o con la invasión ilegítima de Rusia a Ucrania”.

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, participó del CEO Summit en el marco de #APEC2025, donde destacó la estabilidad de Chile como un país confiable para la inversión y el comercio. Además, destacó la importancia de la colaboración entre gobiernos, sociedad civil y… pic.twitter.com/HzyW8MQ8yH — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) October 31, 2025

Y sobre el “segundo elefante”, el proteccionismo, el mandatario dijo que “Cuando se cambian las reglas del juego de manera intempestiva, no respetando además los tratados comerciales ni las reglas que conjunta y voluntariamente nos hemos dado, se resquebrajan las confianzas y nosotros queremos decir humildemente desde nuestra patria que es el multilateralismo y el diálogo entre iguales lo que nos va a llevar al desarrollo, no la imposición de la ley del más fuerte”.

En esa línea, manifestó que es gracias al multilateralismo que Chile ha podido crecer.

“Es gracias a nuestra inserción en el mundo que nuestro país ha podido crecer, sabemos que Chile necesita al mundo”.

Aunque también comentó que el mundo necesita a nuestro país, por lo que tiene que ofrecer. No se trata solamente de los minerales o el cobre, por ejemplo. “Es también la cultura de nuestra patria, es también el conocimiento que se genera en nuestras universidades. Es también el valor de nuestros trabajadores y trabajadoras”, cerró.