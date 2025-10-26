“Prefiero morir”: Guillermo Del Toro cuestiona uso de inteligencia artificial generativa

El director no se guardó su opinión sobre la IA generativa: "No me interesa, ni me interesará nunca", señaló.

El cineasta ganador del Óscar, Guillermo del Toro, expresó su abierta oposición a la inteligencia artificial (IA), incluso en el contexto de su más reciente proyecto: una reinterpretación cinematográfica de la novela gótica Frankenstein (1818) de Mary Shelley.

“Mi preocupación no es la inteligencia artificial, sino la estupidez natural”, declaró a NPR en una entrevista. “Creo que eso es lo que impulsa la mayoría de las peores características del mundo”.

Del Toro explicó que su versión del personaje Victor Frankenstein se inspira en la arrogancia del sector tecnológico: “Pero sí quería que la arrogancia de Victor se asemejara en algunos aspectos a la de los colegas tecnológicos. Es un poco ciego, crea algo sin considerar las consecuencias, y creo que debemos detenernos y reflexionar sobre nuestro futuro“.

El director no se guardó su opinión sobre la IA generativa: “No me interesa, ni me interesará nunca”, señaló. “Tengo 61 años y espero poder seguir sin tener ningún interés en usarlo hasta que muera”.

El cineasta también relató un curioso intercambio con un admirador: “El otro día, alguien me escribió un correo electrónico preguntando: ‘¿Cuál es su postura sobre la IA?’ Y mi respuesta fue muy breve: ‘Prefiero morir’”.