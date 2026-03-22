Precios del petróleo suben tras amenaza de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz

Durante este domingo, aumentaron los precios del petróleo luego de que Irán amenazara con cerrar el estrecho de Ormuz de manera indefinida, en respuesta al ultimátum del presidente de EE.UU., Donald Trump.

(CNN)– Los precios del petróleo subieron el domingo después de que Irán amenazara con cerrar el estrecho de Ormuz de manera indefinida en respuesta al ultimátum del presidente de EE.UU. Donald Trump, que exige el restablecimiento del tráfico petrolero a través de la importante vía marítima.

El crudo Brent, el referente global, subió 1,69 % hasta alrededor de US$ 114,09 por barril. El crudo de EE.UU. subió 2 % hasta US$ 100,29. Goldman Sachs dijo el viernes que los precios elevados podrían persistir hasta 2027.

Trump dijo durante el fin de semana que Estados Unidos “aniquilaría” las centrales eléctricas de Irán si el estrecho de Ormuz no se reabre para el lunes por la noche. Irán respondió que, si Trump cumple la amenaza, cerraría completamente el estrecho y se negaría a reabrirlo hasta que se reconstruyan las centrales eléctricas destruidas.

Irán también dijo que atacaría infraestructura energética y de comunicaciones de EE.UU. e Israel en la región.

La guerra en Irán, iniciada por EE.UU. e Israel y ahora en su cuarta semana, ya ha causado una gran disrupción en los mercados petroleros globales, en gran medida debido al cierre efectivo del estrecho, una de las rutas de transporte de petróleo más transitadas del mundo.