Precios del petróleo bajan, pero siguen siendo altos tras nuevas amenazas de Trump a Irán

El presidente de Estados Unidos amenazó este domingo con atacar las centrales eléctricas y otras infraestructuras de Irán si Teherán no abría el estrecho de Ormuz.

(CNN) – Los precios del petróleo han bajado un poco este lunes, pero siguen siendo altos, después de que el presidente estadounidense Donald Trump emitiera un nuevo ultimátum a Teherán.

El crudo Brent, la referencia mundial, bajó un 0,9 % hasta los US$ 108,1 por barril, mientras que el crudo WTI, la referencia estadounidense, cayó un 1,2 % hasta los US$ 110,2.

El petróleo se negocia mediante contratos de futuros, lo que implica un acuerdo para comprar o vender a un precio determinado en una fecha futura. El precio del Brent del lunes refleja el petróleo para entrega en junio, mientras que el precio del WTI refleja el petróleo para entrega en mayo.

El domingo, Trump amenazó con atacar las centrales eléctricas y otras infraestructuras de Irán si Teherán no abría el estrecho de Ormuz, una ruta marítima crucial para el transporte de petróleo y gas natural que lleva prácticamente cerrada más de un mes.

También pareció fijar como fecha límite para la reapertura el martes a las 8 p.m., hora de Miami. En respuesta, un funcionario iraní declaró que el estrecho permanecería cerrado hasta que el país fuera “completamente compensado” por los daños de la guerra.

Sin embargo, los comerciantes podrían haber encontrado cierto alivio ante los informes sobre los esfuerzos diplomáticos. Por ejemplo, CNN informó ayer, citando fuentes, que Omán había mantenido conversaciones con Irán sobre el estrecho de Ormuz.

Mientras tanto, Pakistán y Egipto han trabajado para mantener abiertas las comunicaciones entre Washington y Teherán, según declaró ayer a CNN una fuente oficial pakistaní.

En Asia, donde la mayoría de los países dependen en gran medida del petróleo crudo y el gas natural procedentes de Medio Oriente, las bolsas cerraron mayoritariamente a la baja durante la jornada.

Dos de los índices atípicos, el Nikkei 225 de Japón y el Kospi de Corea del Sur, subieron un 0,6 % y un 1,4 %, respectivamente. El mercado de Hong Kong permanece cerrado por ser día festivo.

Los futuros de las acciones estadounidenses apuntaban a una apertura ligeramente al alza. Los mercados europeos permanecen cerrados por el Lunes de Pascua.