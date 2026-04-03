¿Por qué el petróleo a US$ 200 no es tan descabellado como pareciera?

Los precios del petróleo estadounidense ya se han disparado, pasando de unos US$ 65 a cerca de US$ 100 desde el inicio de la guerra en Medio Oriente. El crudo aumentó un 51 % solo en marzo, el segundo mayor incremento mensual desde que se inició la negociación de futuros en 1983.

(CNN En Español – CNN Chile) — En el verano de 2008, semanas antes del colapso del banco de inversión Lehman Brothers, los precios del petróleo se dispararon hasta casi US$ 150 el barril. Algunos analistas petroleros advierten de precios aún más altos este verano si el vital estrecho de Ormuz no se reabre pronto.

Los precios del petróleo estadounidense ya se han disparado, pasando de unos US$ 65 a cerca de US$ 100 desde el inicio de la guerra en Medio Oriente. El crudo aumentó un 51 % solo en marzo, el segundo mayor incremento mensual desde que se inició la negociación de futuros en 1983.

Mientras tanto, los precios de la gasolina se han disparado por encima de los US$ 4 por galón a nivel nacional y es probable que aumenten el costo de todo, desde los alimentos hasta los viajes en avión.

El presidente Donald Trump insistió el martes en que el conflicto terminará en las próximas semanas y que los precios del gas se desplomarán una vez que eso ocurra.

Sin embargo, algunos analistas petroleros advierten que, si la guerra no termina pronto, un conflicto prolongado y la imposibilidad de reabrir el estrecho de Ormuz tendrán consecuencias muy costosas.

Si los ataques se prolongan hasta junio, es probable que la cotización del petróleo supere los US$ 200 por barril “durante un tiempo”, según un estudio publicado recientemente por el banco de inversión australiano Macquarie Group.

Vikas Dwivedi, estratega global de petróleo y gas de Macquarie, declaró a CNN el miércoles que existe aproximadamente un 20 % de probabilidad de que eso ocurra, una cifra inferior al 40 % de finales de la semana pasada.

Añadió que es posible que el petróleo alcance los US$ 200 incluso si la guerra termina, pero el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado, una situación que Trump ha planteado recientemente.

“El presidente Trump y todo su equipo de energía tenían un plan en marcha para mitigar cualquier perturbación a corto plazo en los mercados energéticos y han seguido tomando medidas rápidas cuando ha sido necesario”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, en un comunicado.

Los precios más altos equilibran el mercado

Si el petróleo alcanza los US$ 200, perjudicaría la economía mundial. Esto se traduciría en precios de la gasolina de aproximadamente US$ 7 por galón en Estados Unidos, pulverizando el récord anterior de US$ 5,02 establecido en junio de 2022.

Aunque un barril de crudo a US$ 200 parezca extremo, los analistas afirman que refleja la magnitud de la interrupción del suministro y señalan que la cotización del petróleo de Dubai superó recientemente los US$ 166.

La idea es que, si el petróleo no empieza a salir pronto de Medio Oriente, los precios tendrían que subir lo suficiente como para equilibrar el mercado aplastando la demanda.

En 2008, ese nivel rondaba los US$ 150 por barril. Ajustado a la inflación, podría superar los US$ 200.

“El precio subirá al nivel que sea necesario para frenar el PIB”, declaró Bob McNally, presidente y fundador de Rapidan Energy Group, a CNN en una entrevista telefónica. “Nadie sabe con exactitud cuál será ese nivel, pero creo que, lamentablemente, un precio de entre US$ 100 y 200 sería razonable”.

Interrupción épica del suministro

El tiempo se agota para resolver la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia.

Bank of America estima que, solo en marzo, la economía mundial perdió entre 14 y 15 millones de barriles diarios de petróleo crudo y productos energéticos como diésel y combustible para aviones.

El banco prevé que la cotización del petróleo se mantenga en torno a los US$ 100 por barril durante el resto del año, e incluso podrían subir si el cierre del estrecho de Ormuz continúa interrumpiendo el suministro energético.

“Si la mayor parte de estos flujos de energía no se restablecen en las próximas dos a cuatro semanas, creemos que un colapso de la cadena de suministro mundial de petróleo sería inevitable”, escribieron los analistas de Bank of America en un informe publicado el miércoles.

El banco afirmó que la interrupción de la cadena de suministro obligaría a racionar la demanda y podría desencadenar “consecuencias similares, o posiblemente peores, que las crisis energéticas de la década de 1970”.

Bank of America estima que una pérdida de suministro “prolongada” probablemente elevaría los precios del petróleo por encima de los US$ 150 por barril este trimestre.

Los cambios de política económica arruinan las previsiones

Por supuesto, todas estas predicciones deben tomarse con cautela.

Un funcionario de la Casa Blanca calificó las previsiones de los analistas sobre los altos precios del petróleo como “irrelevantes porque no pueden predecir con fiabilidad el progreso militar ni cuándo concluirá esta operación”.

La imposición de aranceles por parte de Trump el año pasado demuestra la rapidez con la que los cambios de política desde la Casa Blanca pueden invalidar las previsiones económicas.

En abril pasado, economistas e inversores se prepararon para una recesión inminente después de que Trump impusiera aranceles históricamente altos a las importaciones. Las acciones se desplomaron. Los rendimientos de los bonos se dispararon.

Pero esa recesión nunca llegó. Trump cedió, hizo una pausa y suavizó muchos de esos aranceles en respuesta a la extrema presión del mercado.

Si avanzamos hasta el presente, es fácil ver cómo los precios del petróleo podrían desplomarse si el estrecho de Ormuz se reabre pronto y la infraestructura energética en Medio Oriente se repara rápidamente.

Incluso una simple retirada de Estados Unidos del conflicto probablemente provocaría, al menos a corto plazo, una caída en los precios del petróleo, según los analistas.

“Lo único que tengo que hacer es irme de Irán, y lo haremos muy pronto, y se vendrán abajo”, predijo Trump el martes.

Todas las miradas puestas en el estrecho de Ormuz

Bank of America presentó tres escenarios sobre la posible evolución de los precios del petróleo.

Si se produce una “rápida desescalada” en Medio Oriente, Bank of America prevé que el precio medio del petróleo Brent sea de tan solo US$ 77,50 por barril en 2026.

En un segundo escenario, más probable, el fin de la guerra en dos a cuatro semanas se traduciría en un precio promedio del petróleo de US$ 92,50 por barril este año. Esto implicaría precios elevados, pero no una catástrofe para la economía.

En su escenario más grave, Bank of America prevé una triple crisis: un crecimiento prácticamente nulo de los ingresos reales de los consumidores, pérdida de empleos y turbulencias en el mercado bursátil.

“El escenario de escalada podría empujar a la economía estadounidense a una recesión en cuestión de meses”, afirmó Bank of America.

La administración Trump ha tomado medidas drásticas destinadas a aliviar la escasez de suministro, incluyendo la liberación de una cantidad histórica de petróleo de las reservas de emergencia, la promesa de apoyar los seguros marítimos y el levantamiento temporal de las restricciones al transporte marítimo de petróleo, gasolina y otras materias primas en todo Estados Unidos.

“Las herramientas que ha utilizado el presidente Trump son buenas. Simplemente son demasiado limitadas”, indicó McNally, exasesor de energía del presidente George W. Bush. “El problema del estrecho de Ormuz es demasiado grande para que el presidente pueda solucionarlo con sus propias herramientas”.