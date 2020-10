(CNN) – Un despedido oficial de policía en Aurora, Colorado, dijo que estaba “muy arrepentido” por desestimar las súplicas de una mujer afroamericana que estuvo cerca de 20 minutos boca abajo y atada de manos y pies en su patrulla.

El oficial Levi Huffine fue despedido en febrero por el incidente de agosto de 2019, pero a principios de esta semana, la policía hizo público el video del incidente y Huffine testificó en una audiencia de apelación.

Shataean Kelly, de 28 años, por 21 minutos pidió ayuda repetidamente y dijo que “no quería morir así”, según un documento de resumen de pruebas publicado en el sitio web del Departamento de Policía de Aurora. La mujer fue detenida por “múltiples cargos municipales” luego de verse involucrada en una pelea, según el documento.

El oficial “no detuvo el automóvil, ni la revisó físicamente ni la colocó en una posición segura y apropiada en el asiento trasero”, dice el documento.

El registro

El video de una cámara dentro de la patrulla muestra a la mujer, con las manos y los pies sujetos, acostada boca abajo en el asiento trasero del auto de la policía.

Aproximadamente tres minutos después, su cuerpo se desliza del asiento trasero y cae de cara al suelo, con su cuerpo en posición vertical.

“Oye, mi cabeza está a punto de romperse, hermano, y mi cuello está a punto de romperse. ¿Puedes levantarme? Hola, oficial, no puedo respirar, no puedo respirar, por favor ayúdeme, por favor, por favor ayúdeme”, dice desde el suelo del coche la mujer.

Unos minutos después, se oye a Kelly decir “esto duele, puedes conducir más rápido, duele mucho. ¡Duele mucho!“, antes de que empezara a gritar.

Dos minutos después, Kelly dice con voz más apagada: “¿Ya casi llegamos, señor? ¿Puede darse prisa? Me duele mucho el cuello, me duele mucho el cuello, señor. Estoy aplastada debajo de su silla ahora, señor, le agradecería mucho que me dejara subir”.

“Decidió que quería rodar”

Cuando el coche patrulla llegó a la cárcel, una mujer agente abre la puerta del coche y pregunta: “Cariño, ¿por qué estás con la cabeza hacia abajo?”. El oficial luego mete la mano en el automóvil para intentar sacar a la mujer contorsionada.

Con la mujer todavía en el auto, una oficial cierra la puerta y le dice a Huffine: “Eso no se ve nada agradable”. Huffine responde: “Ella estaba en el asiento, pero decidió que quería rodar”. Pasaron unos tres minutos antes de que los oficiales finalmente pudieran sacar a Kelly del automóvil y llevarla a la estación.

La policía de Aurora anunció en febrero que Huffine había sido despedido, sin embargo, está apelando su despido y testificó durante una audiencia de apelación ante la comisión de servicio civil de Aurora.

“Mirando hacia atrás, estoy muy arrepentido de haber continuado y de haber tomado las decisiones, pero no sabía que ella estaba en esa posición. Lo siento. Fue un error. Pero no tenía ni idea de que estaba en una posición invertida en el asiento trasero de mi coche “, dijo Huffine durante la audiencia, según KCNC.

“Lo que hiciste fue que me trataste como algo menos que a la suciedad del suelo“, sostuvo Kelly.