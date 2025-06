Policía británica investiga cánticos contra el ejército israelí en Glastonbury

(EFE) — La Policía británica investiga este domingo una serie de cánticos realizados durante los conciertos en el festival de Glastonbury del dúo punk Bob Vylan y el trío irlandés Kneecap, que pedían, entre otras cosas, la “muerte” del Ejército israelí.

Los agentes del condado inglés de Avon y Somerset, donde se celebra el certamen, indicaron en X que analizan imágenes de esas actuaciones, que tuvieron lugar el sábado, para determinar si se cometieron delitos que requieran una investigación penal.

Los eslóganes suscitaron las críticas de la embajada de Israel en Londres, mientras que políticos británicos pidieron explicaciones a la cadena pública BBC, que retransmitió el evento.

Durante su intervención en el escenario West Holts, Bob Vylan animó al público a corear “Free, free Palestine” (Libertad para Palestina) y “Death, death to the IDF” (Muerte al Ejército israelí).

Por su parte, Kneecap, uno de cuyos miembros afronta un cargo de terrorismo por esgrimir en 2023 una enseña del grupo libanés Hizbulá, empezó su espectáculo arremetiendo contra el primer ministro británico, Keir Starmer, quien había considerado “inapropiada” su presencia en el festival.

Liam Óg Ó hAnnaidh (Mo Chara), que está citado ante la Justicia el 20 de agosto, apareció con un pañuelo palestino, mientras que su colega JJ Ó Dochartaigh (DJ Provai) lucía su habitual pasamontañas con los tres colores de la bandera irlandesa y una camiseta en apoyo a Palestine Action, un grupo que el Gobierno laborista quiere ilegalizar.

Naoise O Cairellain, de nombre artístico Móglai Bap, instó a “incitar un motín fuera de los juzgados” en apoyo a su compañero, si bien después aclaró que “no habrá motines, solo amor y apoyo, y apoyo a Palestina”.

El ministro de Sanidad, Wes Streeting, calificó hoy los cánticos de “horribles” y opinó que tanto la BBC como el festival “tienen preguntas que responder” por haber permitido su difusión, si bien reconoció que desconoce si, logísticamente, podría haberse evitado.

También instó no obstante a la embajada de Israel, que denunció lo que considera antisemitismo en las redes sociales, a “ocuparse de la violencia de sus propios ciudadanos” contra palestinos en Cisjordania.

La embajada israelí se declaró en X “profundamente perturbada” por los mensajes “incendiaros y llenos de odio” pronunciados durante el festival y dijo que “la libertad de expresión no debe usarse para justificar la incitación al odio o la violencia”.

Un portavoz de la BBC afirmó que algunas expresiones fueron “profundamente ofensivas” y así se advirtió durante la retransmisión en directo, y señaló que no incluirá las actuaciones de estos grupos en su servicio bajo demanda.

La organización del festival de Glastonbury, que concluye este domingo, emitió por su parte un comunicado donde afirma que “no tolera los discursos de odio ni la incitación a la violencia de ningún tipo por parte de sus artistas”.

The Embassy of Israel in the United Kingdom is deeply disturbed by the inflammatory and hateful rhetoric expressed on stage at the Glastonbury Festival.

Freedom of expression is a cornerstone of democracy. But when speech crosses into incitement, hatred, and advocacy of ethnic…

— Israel in the UK 🇮🇱🤝🇬🇧 (@IsraelinUK) June 28, 2025