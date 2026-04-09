Pingüino emperador y lobo fino antártico quedan “En Peligro” por el cambio climático, alerta la UICN

La Lista Roja de la UICN reclasificó a ambas especies por el impacto del calentamiento global en la Antártica. El organismo proyecta que la población del pingüino emperador podría reducirse a la mitad hacia la década de 2080.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) reclasificó al pingüino emperador y al lobo fino antártico en la categoría “En Peligro” de su Lista Roja, en una actualización que atribuye este deterioro al avance del cambio climático sobre los ecosistemas de la Antártica.

En el caso del pingüino emperador, la especie pasó de “Casi Amenazada” a “En Peligro”, sobre la base de proyecciones que apuntan a que su población podría caer a la mitad hacia la década de 2080. La UICN explicó que la principal amenaza es la pérdida y ruptura temprana del hielo marino, una superficie clave para la crianza de polluelos y para la muda de plumaje.

Según el organismo, imágenes satelitales muestran una caída cercana al 10% en la población entre 2009 y 2018, equivalente a más de 20 mil pingüinos adultos. La UICN advirtió que, sin reducciones abruptas y sostenidas en las emisiones de gases de efecto invernadero, el declive se acelerará durante este siglo.

El lobo fino antártico, en tanto, pasó de “Preocupación Menor” a “En Peligro” después de que su población se redujera en más de 50%, desde unos 2.187.000 ejemplares maduros en 1999 a cerca de 944.000 en 2025. De acuerdo con la UICN, el calentamiento del océano y la reducción del hielo marino están empujando al kril a mayores profundidades, lo que disminuye la disponibilidad de alimento para la especie.

La actualización también incluyó al elefante marino del sur, que pasó a categoría “Vulnerable” por el impacto de la influenza aviar altamente patógena. La UICN indicó que la enfermedad ya afectó a cuatro de sus cinco grandes subpoblaciones y que, en algunas colonias, causó la muerte de más del 90% de las crías recién nacidas.

La directora general de la UICN, Grethel Aguilar, sostuvo que estas evaluaciones deben funcionar como una señal de alerta para acelerar las acciones frente al cambio climático, mientras que expertos de BirdLife International remarcaron que la reclasificación del pingüino emperador refleja cómo la crisis climática está profundizando el riesgo de extinción de especies ya vulnerables.

Los nuevos antecedentes fueron difundidos antes de su incorporación formal a la próxima gran actualización anual de la Lista Roja de la UICN, prevista para más adelante este año.