Mundo economía

Con información de CNN

Petróleo se desploma y acciones suben tras alto al fuego de dos semanas entre Trump e Irán

Por Ramishah Maruf, Samantha Delouya, Matt Egan, John Liu, Hanna Ziady, CNN

08.04.2026 / 08:55

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El WTI cayó casi un 16% y los futuros del Dow subieron 1.200 puntos después de que el presidente estadounidense aceptara una tregua horas antes de su ultimátum. La incertidumbre persiste sobre la reapertura total del estrecho de Hormuz, clave para el 20% del petróleo mundial.

(CNN) – Los mercados energéticos registraron este miércoles un desplome histórico luego de que Donald Trump aceptara un cese al fuego de dos semanas con Irán, evitando su amenaza de “aniquilar una civilización entera”.

El WTI cayó un 16% hasta 95 dólares por barril, mientras el Brent se desplomó un 14% a 93,8 dólares. A pesar de la tregua, analistas advierten que la reapertura del estrecho de Ormuz —bloqueado por la Guardia Revolucionaria— sigue siendo incierta.

Irán condicionó el tránsito al cobro de tarifas de 1 a 2 millones de dólares por petrolero, una situación que Washington podría rechazar.

Rally bursátil global y señales iniciales de tránsito

Los mercados accionarios reaccionaron con euforia: el Kospi surcoreano cerró con un alza del 6,87%, el Nikkei ganó 5,39% y los futuros del Dow subieron 1.200 puntos (2,6%).

MarineTraffic reportó que un granelero griego y un buque liberiano transitaron el estrecho en la madrugada, aunque 187 petroleros con 172 millones de barriles permanecen varados dentro del Golfo, según Kpler.

Trump calificó la propuesta iraní de 10 puntos como “una base viable para negociar”. El alto al fuego es temporal y no garantiza el fin del conflicto.

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