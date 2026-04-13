El precio del petróleo se dispara tras la amenaza de Trump de bloquear el Estrecho de Ormuz

El crudo Brent, la referencia internacional, subió un 8%, situándose en unos 102 dólares. El crudo de EE. UU. subió un 8% hasta los 104 dólares.

(CNN – CNN Chile) Los precios del petróleo superaron nuevamente los 100 dólares por barril el domingo después de que el presidente Donald Trump dijera que Estados Unidos bloquearía “cualquier y todo barco que intente entrar o salir del Estrecho de Ormuz”, amenazando con interrumpir aún más los flujos de petróleo.

El crudo Brent, la referencia internacional, subió un 8%, situándose en unos 102 dólares. El crudo de EE. UU. subió un 8% hasta los 104 dólares.

Los futuros del Dow se hundieron un 1,04%, o 502 puntos. Los futuros del S&P 500 bajaron un 1% y los futuros del Nasdaq declinaron un 1,15%.

“No vamos a dejar que Irán gane dinero vendiendo petróleo a personas que les agradan y no a personas que no les agradan, o lo que sea. Va a ser todo o nada”, dijo Trump en el programa “Sunday Morning Futures” de Fox News.

Los precios del petróleo se mantienen más bajos que sus máximos recientes alcanzados la semana pasada antes de que el presidente Donald Trump cancelara su amenaza de devastación masiva en Irán y aceptara discusiones para un alto el fuego.

Pero ante el fracaso para alcanzar un acuerdo de alto el fuego duradero y con el reloj corriendo hacia otra fecha límite, los precios del petróleo cotizan ahora más alto de donde cerraron el 1 de abril, otra fecha clave. Eso fue justo antes del desastroso discurso en horario estelar de Trump en el que no detalló una estrategia de salida para la guerra.

Irán se ha beneficiado financieramente de la guerra, cobrando hasta 2 millones de dólares por barco en peajes por el paso a través del estrecho crucial. Trump planteó de manera similar la idea de peajes la semana pasada como una “empresa conjunta” con Irán.

El país también ha logrado exportar un promedio de 1,85 millones de barriles de crudo al día durante marzo, unos 100.000 barriles al día más que en los tres meses anteriores, según la firma de datos y análisis Kpler.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió el domingo que cualquier buque militar que se acerque al estrecho “será tratado con dureza y decisión”, según la agencia semi-oficial iraní Fars News.

Se espera que el bloqueo entre en vigor a las 10 a.m. ET del lunes, según el Comando Central de los EE. UU.

El plan de Trump corre el riesgo de costarles más a los estadounidenses: si los precios del petróleo suben más, los precios de la gasolina se mantendrán elevados. Un galón de gasolina en los EE. UU. costaba 4,12 dólares en promedio el domingo, un 38% más que al comienzo de la guerra a pesar de disminuir ligeramente durante el fin de semana.

“Podría pasar mucho tiempo desde ahora” antes de que la guerra termine y los precios del petróleo bajen, dijo Karen Young, investigadora sénior del Middle East Institute, a CNN el domingo.

Los altos costos del petróleo también afectarán los precios de los alimentos, dijo Young, ya que los materiales utilizados para fertilizantes y la creación de envases de alimentos se ven afectados por las interrupciones en la cadena de suministro.

“Vamos a empezar a ver esa presión inflacionaria… piense en todo lo que compra en una tienda minorista de grandes superficies”, dijo.