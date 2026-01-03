Petro refuerza la frontera con Venezuela por seguridad y para atender a posibles refugiados

El mandatrio confirmó la información vía X.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este sábado un refuerzo de la seguridad en la frontera con Venezuela para atender una eventual llegada masiva de refugiados de ese país tras el ataque de Estados Unidos a Caracas y otras ciudades y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El mandatario manifestó en un mensaje en su cuenta de X en el que señaló que estuvo siguiendo los acontecimientos en Venezuela en un consejo de seguridad durante la madrugada.

“Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados”