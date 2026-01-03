Mundo Venezuela

Petro refuerza la frontera con Venezuela por seguridad y para atender a posibles refugiados

Por Michel Nahas Miranda

03.01.2026 / 08:40

{alt}

El mandatrio confirmó la información vía X.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este sábado un refuerzo de la seguridad en la frontera con Venezuela para atender una eventual llegada masiva de refugiados de ese país tras el ataque de Estados Unidos a Caracas y otras ciudades y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El mandatario manifestó en un mensaje en su cuenta de X en el que señaló que estuvo siguiendo los acontecimientos en Venezuela en un consejo de seguridad durante la madrugada.

“Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados

DESTACAMOS

Mundo Historia, riquezas, rivales, aliados, armas y divisiones: esto debes saber sobre Venezuela en plena tensión con EE.UU.

LO ÚLTIMO

Mundo Donald Trump celebra operación en Venezuela que terminó con captura de Maduro: “Fue brillante, la verdad”
¿Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro y "primera combatiente" del chavismo?
La captura de Maduro por parte de Trump muestra un nuevo nivel de poder global sin restricciones
Partido Comunista de Chile condena "la criminal agresión" de Estados Unidos a Venezuela
Venezolanos en Chile celebran ofensiva de EE.UU. y anuncio de captura de Nicolás Maduro
¿Qué ocurrirá en Venezuela tras el ataque de EE.UU.?