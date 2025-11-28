Perú afirma que “se está gestando una crisis migratoria” en la frontera con Chile

El canciller peruano, Hugo de Zela, informó que han analizado que se está “gestando” una “crisis migratoria” en la frontera sur del país con Chile, donde migrantes buscan ingresar al territorio peruano. La situación fue abordada en una reunión con la Policía Nacional.

(EFE).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú informó este viernes que ha analizado “la crisis migratoria que se está gestando” en la frontera sur del país con Chile, en medio de la presencia de decenas de migrantes que intentan pasar hacia territorio peruano.

El tema fue abordado por el canciller peruano, Hugo de Zela, durante una reunión con miembros de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), los viceministros de Defensa e Interior y representantes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La cita se celebró “en el marco de las medidas dispuestas por la Presidencia de Perú”, añadió el Ministerio de Exteriores en un mensaje publicado en la red social X.

Poco antes, el presidente de transición de Perú, José Jerí, anunció que ha convocado a una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para declarar el estado de emergencia en las fronteras del país, lo que permitirá la intervención de las Fuerzas Armadas en su control y vigilancia.

“Nuestras fronteras se respetan”, enfatizó Jerí en un mensaje publicado en X en el que señaló que se busca “redoblar esfuerzos” con las Fuerzas Armadas en la vigilancia de las zonas de frontera.

Añadió que la Superintendencia de Migraciones y la Policía Nacional del Perú (PNP) también “intensificarán controles de identidad para tranquilidad de nuestros compatriotas”.

Medios peruanos informaron este viernes que decenas de migrantes aparentemente irregulares en Chile habían llegado hasta el punto de frontera con Perú con la intención de ingresar hacia territorio peruano, pero fueron impedidos por agentes de la PNP.

Esto generó que varios de los migrantes, que iban a pie, bloquearan la carretera Panamericana Sur y el paso fronterizo, lo que hizo que se forme una larga fila de camiones y autobuses en ambos lados de la frontera.

Los manifestantes señalaron al Canal N que buscan retornar a sus países de origen, porque se han visto obligados a abandonar Chile ante el endurecimiento de las políticas migratorias en ese país.

En medio de esa situación, los carabineros de Chile conversaron con ellos y lograron que permitan el paso de vehículos, aunque los protestantes señalaron que volverían a bloquear la autopista si las autoridades peruanas siguen sin permitirles el avance.

Al respecto, el general Arturo Valverde, jefe de la región policial fronteriza de Tacna, confirmó que se incrementará la vigilancia en la zona y dijo que se está coordinando para que el Ejercito peruano “pueda apoyar en el control de la frontera”.

Jerí afirmó el pasado domingo que la inseguridad que vive su país se debe, en gran medida, a haber desatendido las fronteras, por lo que anunció que iba a pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas en las zonas limítrofes con Chile.