El ministro de Salud de Perú, Hernando Cevallos, confirmó la presencia de los primeros tres casos de la variante Delta Plus en la ciudad de Lima.

La autoridad confirmó que los tres casos están vinculados entre ellos, y que el primero de estos fue detectado el pasado 3 de septiembre en un miembro del personal de salud, mientras que los dos restantes lo hicieron el día 11 del mismo mes y se trató de un familiar cercano y un vecino, de acuerdo con lo que explicó el viceministro de Salud de Perú, Gustavo Rossel.

Lee también: Talibanes reclaman reanudación de vuelos internacionales desde y hacia Afganistán

“No sólo se ha incrementado la variante Delta, sino que ha aparecido la variante Delta Plus, que genera una fuga inmunológica, que es una disminución de la efectividad de la vacuna. Esto no quiere decir que las vacunas aplicadas no sirvan para la variante Delta Plus”, detalló el titular de Salud.

Aún así ninguno de los contagiados ha desarrollado síntomas graves asociados al contagio, el primero se encontraba vacunado y los dos restantes son jóvenes.

Ante esta situación las autoridades vacunaron a las personas cercanas a los pacientes, ya que la nueva cepa del virus contiene una mutación en la proteína de espiga que utiliza el COVID-19 para ingresar en las células humanas.

Sin embargo, Rossel advirtió que lo más probable es que – la nueva cepa – esté circulando sin posibilidad de contener su expansión, como ocurrió previamente con la variante Delta, que tras detectarse por primera vez escaló hasta convertirse en la variable predominante en ese país.

Paralelo a la aparición de la variante Delta Plus, el proceso de vacunación en Perú continúa y la población con esquemas de vacunación completa alcanzarían el 30%.