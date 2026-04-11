Perú activa amplio operativo de seguridad para elecciones generales de este domingo

Más de 100 mil efectivos fueron desplegados en todo el país para resguardar los comicios en los que participarán más de 27 millones de ciudadanos.

(EFE) — A pocas horas de la realización de las elecciones generales, el Gobierno peruano implementó un extenso plan de seguridad a nivel nacional con el objetivo de asegurar el normal desarrollo de la jornada electoral de este domingo 12 de abril.

El operativo contempla la participación conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, sumando más de 100.000 efectivos destinados a la vigilancia de locales de votación, el resguardo del material electoral y el control del orden público en todo el territorio.

De acuerdo con información oficial, más de 61.000 policías fueron asignados a estas labores, mientras que los militares superan los 45.000 desplegados. A ello se añaden 10.338 patrullas que estarán operativas en distintos puntos del país, especialmente en los más de 10.000 centros de votación habilitados.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, destacó que el objetivo central de este despliegue es garantizar un proceso seguro, subrayando que se actuará con “neutralidad y transparencia”. Asimismo, reafirmó el compromiso del Ejecutivo con el desarrollo de una transición democrática en condiciones de estabilidad.

“El voto consciente e informado es la herramienta más poderosa para fortalecer nuestra democracia. El futuro del país se decide este domingo y este Gobierno está aquí para asegurar que esa decisión sea respetada en un marco de paz y orden”, señaló la autoridad.

Desde el Ejecutivo también se enfatizó la coordinación con los organismos electorales, a los que se les ha brindado apoyo logístico respetando su autonomía, con el fin de evitar contratiempos durante la jornada.

En estos comicios, más de 27,3 millones de peruanos están habilitados para votar y definir a las autoridades que gobernarán el país en el periodo 2026-2031. Además de elegir presidente y vicepresidentes, la ciudadanía deberá votar por 60 senadores, 130 diputados y cinco representantes ante el Parlamento Andino.

El proceso marca un hito institucional, ya que se reinstaurará el sistema bicameral tras más de tres décadas, con el retorno del Senado, pese a que en un referéndum de 2018 la mayoría de la población se manifestó en contra de esta medida.

La elección se desarrolla en un contexto marcado por la preocupación ciudadana ante el incremento de la criminalidad, especialmente por casos de extorsión y homicidios vinculados al crimen organizado, tema que se ha posicionado como una de las principales inquietudes del electorado.