Una persona murió tras caer al motor de un avión en el aeropuerto Schipol de Ámsterdam

(CNN) — Una persona murió este miércoles tras caer dentro del motor de un avión en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam, Países Bajos.

“Esta tarde se produjo un incidente en la plataforma del (aeropuerto) de Schiphol, donde una persona cayó dentro del motor de un avión en funcionamiento y murió”, dijo la Policía Militar Real de los Países Bajos en una publicación en la plataforma de redes sociales X este miércoles. La policía agregó que están investigando las circunstancias del incidente.

Los pasajeros estaban a bordo del avión con destino a Billund, en el centro de Dinamarca, cuando ocurrió el fatal incidente, sostuvo un comunicado de la compañía aérea KLM. Los pasajeros y empleados desembarcaron del avión y fueron atendidos, según la policía militar.

“Actualmente, estamos atendiendo a los pasajeros y empleados que presenciaron el incidente en Schiphol”, añadió KLM este miércoles.

El aeropuerto de Schiphol describió el suceso como un “incidente horrible” en una publicación en X. “Nuestros pensamientos están con los familiares y nos preocupamos por los pasajeros y colegas que presenciaron esto”, decía el comunicado.

Vandaag is er een afschuwelijk incident geweest waarbij een persoon in een vliegtuigmotor is beland. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en we hebben zorg voor de passagiers en collega’s die dit hebben gezien. De Koninklijke Marechaussee voert momenteel onderzoek uit. https://t.co/G7QD0Ihevl

— Schiphol (@Schiphol) May 29, 2024