París anuncia particular lotería: Personas podrán participar para compartir espacio en el cementerio con Jim Morrison

Los ganadores de este particular sorteo podrán comprar y restaurar una de las 30 tumbas en tres cementerios diferentes. El ayuntamiento acordó arrendar la parcela de entierro correspondiente a quienes cumplan ciertos requisitos.

(CNN) – La ciudad de París ha anunciado una lotería con una particularidad: en lugar de un premio en metálico, los participantes pueden ganar la oportunidad de ser enterrados en uno de los cementerios más célebres de la capital francesa.

El inusual plan tiene como objetivo restaurar tumbas que han caído en mal estado, al tiempo que ofrece a los residentes de París una oportunidad única de adquirir una de las codiciadas parcelas, según informó el ayuntamiento en un comunicado publicado el viernes.

Los cementerios dentro de las murallas de la ciudad han estado casi llenos desde principios del siglo XX, y la limpieza de las tumbas abandonadas se ve complicada por las regulaciones locales, explicaron las autoridades.

Pero ahora, los ganadores de la lotería tendrán la oportunidad de comprar y restaurar una de las 30 tumbas en tres cementerios diferentes, y el ayuntamiento ha acordado arrendar la parcela de entierro correspondiente a quienes cumplan ciertos requisitos.

“En las últimas décadas, los visitantes de cementerios de toda Francia han manifestado su interés en restaurar un monumento funerario histórico a cambio de obtener una concesión de parcela de entierro”, señaló el ayuntamiento en un comunicado.

Sin embargo, brindarles la oportunidad de hacerlo se ha visto complicado por las leyes que rigen el terreno donde se ubica una tumba, que es propiedad del estado, y por las concesiones, mediante las cuales una familia arrienda la parcela por un período de tiempo definido.

Ahora, el ayuntamiento espera haber encontrado una solución, con 10 parcelas disponibles en el cementerio Père-Lachaise, que cuenta entre sus ilustres residentes con el líder de The Doors, Jim Morrison, el dramaturgo Oscar Wilde y la cantante Édith Piaf.

También hay 10 parcelas en el cementerio de Montparnasse, donde descansan los escritores Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Susan Sontag, así como otras 10 en el cementerio de Montmartre, donde están enterrados el pintor Edgar Degas, el autor Émile Zola y el bailarín Vaslav Nijinsky.

Cada tumba existente estará disponible para su compra por 4.000 euros (4.600 dólares), y los ganadores también deberán hacerse cargo de los costos de restauración.

Luego podrán comprar un contrato de arrendamiento, cuyo costo comienza en 976 euros (1.120 dólares) para un contrato de 10 años y aumenta a 17.668 euros (20.290 dólares) por el derecho a residir allí a perpetuidad.

Según el ayuntamiento, las solicitudes para la lotería se abrieron el lunes y se cerrarán el 31 de diciembre; cada participante deberá abonar una tasa de inscripción de 125 euros (144 dólares).