(CNN) — El funeral del papa emérito Benedicto XVI, quien murió el sábado a la edad de 95 años, se realizó este jueves en una ceremonia tradicional encabezada por el papa Francisco en la Plaza de San Pedro en Ciudad del Vaticano.

En línea con los deseos de Benedicto, su funeral fue “sencillo”, según comentó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni. Fue la primera ocasión en los tiempos modernos en que un papa preside el funeral de su predecesor.

Los fieles hicieron fila en la plaza, con capacidad para aproximadamente 60 mil personas, en anticipación a la ceremonia.

La ceremonia fue similar a la de un papa reinante, pero hubo algunas modificaciones. Benedicto fue identificado como papa emérito durante el funeral, y el lenguaje de algunas oraciones también cambió porque no era el papa reinante cuando murió.

Los fieles rezaron el rosario cuando el ataúd de Benedicto XVI salió de la basílica de San Pedro alrededor de las 8:45 a.m. hora local (2:45 a.m. ET) del jueves.

Francisco comenzó a dirigir la misa el jueves por la mañana, y a las 10 a. m. hora local (4 a.m. ET) dio una homilía.

El ataúd de Benedicto XVI transportado a través de la Basílica y a la cripta del Vaticano para el entierro, en la primera tumba de Juan Pablo II.

La tumba fue desalojada después de que el cuerpo de Juan Pablo II fuera trasladado a una capilla dentro de la Basílica después de que se convirtió en santo.

Al momento del entierro, durante el rito, se colocará una cinta alrededor del ataúd con los sellos de la cámara apostólica, la casa pontificia y las celebraciones litúrgicas. El ataúd de ciprés se colocará dentro de un ataúd de zinc soldado y sellado, y posteriormente se colocará dentro de un ataúd de madera, el cual será enterrado.

Benedicto, quien fue el primer pontífice en casi 600 años en renunciar a su cargo, en lugar de ocuparlo de por vida, falleció el 31 de diciembre en un monasterio en la Ciudad del Vaticano, según un comunicado del Vaticano.

Fue elegido papa en abril de 2005, tras la muerte de Juan Pablo II.

Se sabía que Benedicto era más conservador que su sucesor, el papa Francisco, quien ha tomado medidas para suavizar la posición del Vaticano sobre el aborto y la homosexualidad, además de hacer más para lidiar con la crisis de abuso sexual que ha enfrentado la iglesia en los últimos años y nubló el legado de Benedicto.

El pergamino que se colocó dentro del ataúd del papa Benedicto XVI, que es una biografía de su vida y menciona algunos de los momentos más importantes de su mandato, recuerda que luchó “firmemente” contra la pederastia.

Pope Francis presided at the funeral in St. Peter's Square for his predecessor former Pope Benedict, who died at the age of 95 https://t.co/1VWTd1dFTa pic.twitter.com/BUFEsOYIQF

— Reuters (@Reuters) January 5, 2023