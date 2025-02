Países bálticos se conectan a la red eléctrica europea, poniendo fin a sus lazos con Rusia

(CNN) — Estonia, Letonia y Lituania dijeron este domingo que sincronizaron con éxito sus sistemas eléctricos con la red eléctrica continental europea, un día después de cortar los lazos energéticos de décadas con Rusia y Belarús.

Planificado durante muchos años, el complejo cambio de la red de su antiguo jefe supremo en tiempos de la Unión Soviética está diseñado para integrar a las tres naciones bálticas más estrechamente con la Unión Europea y aumentar la seguridad energética de la región.

“¡Lo logramos!”, dijo el presidente letón Edgars Rinkevics en una publicación en la red social X.

We did it! 🇱🇻 🇪🇪 🇱🇹 ⚡️ 🇵🇱 🇪🇺

Latvia, Estonia and Lithuania are now part of the European electricity system. Another important step to increase our independence.

Grateful to all those who worked hard to make this day happen!

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 9, 2025