(CNN/CNN Chile) – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunció durante la noche de este martes su segundo discurso sobre el Estado de la Unión ante la Cámara de Representantes.

En ese contexto, el mandatario reconoció a la madre y el padrastro de Tyre Nichols, quienes fueron invitados por la primera dama, Jill Biden, al evento que se realiza una vez al año.

RowVaughn y Rodney Wells se pusieron de pie durante el discurso y recibieron una ovación de pie por parte del resto de los presentes.

Los padres de Nichols han estado entre quienes piden que se apruebe la Ley George Floyd de Justicia Policial para cambiar las normas a nivel federal y que establecería un registro nacional de mala conducta policial para evitar que los oficiales eludan las consecuencias de sus acciones al mudarse a otra jurisdicción.

La muerte de Tyre Nichols se produjo días después de ser golpeado por la policía de Memphis, reavivando el debate que existe en Estados Unidos en torno a la violencia policial y la justicia.

Joining us at the State of the Union are the parents of Tyre Nichols.

When I asked RowVaughn how she finds the courage to speak out, she shared her son “was a beautiful soul and something good will come from this.”

That's up to all of us. pic.twitter.com/HfPTbQMXpL

— President Biden (@POTUS) February 8, 2023