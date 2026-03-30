OTAN confirma que interceptó misil iraní que se dirigía a Turquía: Es la cuarta vez que la organización neutraliza un proyectil de Irán

El Ministerio de Defensa de Turquía informó en redes sociales que la defensa de la OTAN interceptó un misil balístico "que fue lanzado desde Irán y entró en el espacio aéreo turco".

(CNN) – Un misil que, según se afirma, fue lanzado desde Irán fue “neutralizado” por medios de la OTAN en el Mediterráneo tras entrar en el espacio aéreo turco, según ha informado hoy Ankara.

Es la cuarta vez que las defensas de la OTAN en Turquía neutralizan un proyectil balístico presuntamente iraní.

“Un misil balístico, del que se ha determinado que fue lanzado desde Irán y que entró en el espacio aéreo turco, ha sido neutralizado por los medios de defensa aérea y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental”, publicó el Ministerio de Defensa de Turquía en X.

El ministerio añadió que “se están tomando todas las medidas necesarias de forma decidida y sin vacilaciones contra cualquier amenaza dirigida al territorio y al espacio aéreo de nuestro país”.

La portavoz de la OTAN, Allison Hart, confirmó posteriormente que la alianza militar había “interceptado con éxito un misil balístico iraní” que se dirigía hacia Turquía, al tiempo que se comprometió a hacer “lo que sea necesario” para defender a sus aliados.

Irán ha negado anteriormente haber lanzado misiles hacia Turquía.