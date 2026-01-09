Mundo estados unidos

Organizan más de 1.000 protestas en EE.UU. para exigir que ICE abandone las comunidades tras tiroteo que mató a Renee Good

Los eventos coordinados “ICE Out For Good” están planeados para el sábado y el domingo en respuesta a “la escalada de violencia de ICE en nuestras comunidades”.

(CNN) – Este fin de semana se han programado más de 1.000 manifestaciones en Estados Unidos para pedir al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que abandone las comunidades locales, movilizadas por una coalición nacional de grupos de defensa, según su comunicado de prensa.

Los eventos coordinados “ICE Out For Good” están planeados para el sábado y el domingo en respuesta a “la escalada de violencia de ICE en nuestras comunidades”, el tiroteo fatal de ICE de Renee Good, así como “el patrón de meses de violencia y abuso desenfrenados en comunidades marginadas en todo Estados Unidos”, dijo la coalición.

Todos los eventos organizados por la coalición reunirán a personas que se reunirán en acciones “no violentas, legales y lideradas por la comunidad” para honrar a las personas que han muerto en enfrentamientos de ICE y exigir responsabilidades, dijo la coalición, que incluye a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y el movimiento de protesta 50501.

