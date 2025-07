OPS advierte que enfermedades no transmisibles y de salud mental tendrán altos costos para economías de América del Sur

La Organización Panamericana de la Salud alertó que “el aumento constante de los factores de riesgo biológicos y ambientales ha creado una bomba de tiempo en América del Sur".

(CNN Español) — Las enfermedades no transmisibles, como el cáncer o la diabetes, y los problemas de salud mental, como el alzhéimer o los trastornos de ansiedad, causarán en las próximas tres décadas pérdidas millonarias en las economías de América del Sur, equivalentes al 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) de la región, advierte un informe que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) presentó este martes.

El documento estima que ese impacto económico se producirá entre 2020 y 2050, con base en un análisis de diversos factores de 10 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Algunos elementos analizados fueron la población de esas naciones, el gasto público en salud, tendencias de comportamiento de sus habitantes —como el consumo de tabaco o bebidas alcohólicas o la falta de actividad física— y la contaminación ambiental.

El informe concluye que la combinación de estos puntos hará que se incremente la prevalencia de las enfermedades no transmisibles (ENT) y de los problemas de salud mental, con sus consecuentes efectos económicos.

“El aumento constante de los factores de riesgo biológicos y ambientales ha creado una bomba de tiempo en América del Sur. Si no se hacen esfuerzos para contrarrestar el aumento de las ENT y los problemas de salud mental, las consecuencias serán costos económicos, sociales y de salud a largo plazo, y una acentuación de las desigualdades sociales”, dice el documento.

El director de la OPS, Jarbas Barbosa, dijo durante la presentación del informe que existen tendencias “preocupantes” en la región por el aumento de la obesidad y la diabetes, así como por el envejecimiento de la población.

“Las enfermedades no transmisibles que, como el informe muy claramente subraya, ya es un problema hoy y va a ser un problema cada vez más importante con el pasar de los años, porque tenemos en la región de América Latina y el Caribe la transición demográfica más rápida del mundo”, señaló.

Una “tormenta” en números

El 4 % de pérdida de PIB es un cálculo para toda la región e incluye un porcentaje para cada país.

Por ejemplo, el informe, titulado “Una gran tormenta acecha en el horizonte: las cargas macroeconómicas y de salud de las enfermedades no transmisibles y los problemas de salud mental en América del Sur”, estima que las mayores pérdidas serán para Brasil y equivaldrán al 4,5 % de su PIB, y al 4,4 % en los casos de Chile y Argentina.

Medido en PIB per cápita, los habitantes de Chile serían los más afectados, pues perderían US$ 27.300 anuales, según las estimaciones. Les seguirían los de Uruguay, con pérdidas por US$ 25.700, y los de Argentina, con US$ 23.900.

Impacto y recomendaciones

El documento expone que las enfermedades no transmisibles y los problemas de salud mental afectan las economías principalmente de dos formas. Una de ellas es que pueden causar muertes prematuras de personas en edad productiva; la otra, que obligan a quienes tienen estos padecimientos a gastar más recursos para atenderse, lo que disminuye su capacidad para ahorrar y construir un patrimonio.

La OPS señala que, del total de las muertes, el porcentaje de las que son causadas por enfermedades no transmisibles es del 77 % en América del Sur, una cifra mayor al promedio mundial del 74 %.

El informe incluye recomendaciones para que los países puedan prevenir enfermedades no transmisibles y problemas de salud mental, así como sus consecuencias económicas.

Menciona la importancia de mejorar los sistemas de salud, ampliar la cobertura, fortalecer la coordinación entre instituciones y la capacitación del personal del sector, invertir en desarrollo tecnológico y desincentivar hábitos que agraven los factores de riesgo de la población.

Sobre este último punto, el informe recomienda gravar con impuestos especiales el tabaco y las bebidas alcohólicas, así como restringir la publicidad de estos productos.

También sugiere impuestos para las bebidas azucaradas, campañas para reducir el consumo de sal y estrategias educativas para promover la actividad física.