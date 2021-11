La Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijo que quiere saber dónde se encuentra la tenista china Peng Shuai, quien se está inubicable desde hace dos semanas, tras denunciar que había sido víctima de abusos sexuales por parte de un importante líder político de su país.

“Enfatizamos que es importante saber dónde está y conocer cuál es su estado de salud“, manifestó la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Liz Throssell, al ser preguntada sobre este caso. Throssell señaló que, además de que Peng reaparezca, también será relevante “investigar sus denuncias”.

La deportista de 35 años, ex campeona de dobles de Wimbledon y del Abierto de Francia, acusó al viceprimer ministro retirado, Zhang Gaoli, de presionarla para que tenga relaciones sexuales. La publicación con su denuncia fue rápidamente eliminada por la censura del régimen.

El llamado de la ONU se suma al de Amnistía Internacional, quienes este jueves instaron a las autoridades chinas que demuestren la “seguridad” y el “paradero” de Shuai. “Resulta inquietante que ella parezca estar en un paradero desconocido tras haber acusado a un ex alto cargo del Gobierno”.

Con el hashtag #WhereIsPengShuai, la comunidad del tenis ha expresado su preocupación al respecto. Una de las últimas superestrellas del tenis en alzar la voz fue la 23 veces campeona de Grand Slam, Serena Willliams, quien habló de Shuai en sus redes sociales.

I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6

— Serena Williams (@serenawilliams) November 18, 2021