ONU denuncia crímenes sistemáticos de Rusia con drones y deportaciones en Ucrania

Por CNN Chile

27.10.2025 / 16:22

Un informe revela que los ataques con drones contra civiles y las transferencias forzadas forman parte de una estrategia coordinada para aterrorizar y desplazar a la población ucraniana.

(EFE) – La ONU acusa a Rusia de cometer crímenes de guerra y contra la humanidad mediante ataques sistemáticos con drones y deportaciones forzadas de civiles ucranianos. Según el informe de la Comisión de Investigación de la ONU, estas prácticas buscan desplazar a la población de manera coordinada, sembrando el terror en zonas fronterizas.

Los ataques se extienden por más de 300 kilómetros en el sur de Ucrania, afectando viviendas, infraestructuras críticas y puntos de ayuda humanitaria.

Estrategia de terror y desplazamiento

El documento destaca que los drones atacaron incluso servicios de emergencia como ambulancias y bomberos, mostrando una clara violación del derecho internacional.

Las deportaciones, que incluyen transferencias a Georgia, often involucran detenciones, torturas y confiscación de documentos, causando un grave impacto psicológico en las víctimas. La comisión basó sus conclusiones en el análisis de 500 videos y entrevistas a 226 personas, subrayando la indiferencia rusa hacia la dignidad humana.

