ONU condena acoso a Claudia Sheinbaum y exige no normalizar la violencia machista en México

La organización internacional expresó solidaridad con la presidenta mexicana tras sufrir un intento de beso y abrazo no consentido, mientras revela que el 70% de las mujeres en el país ha enfrentado algún tipo de agresión.

(EFE) – La Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó este miércoles el acoso que vivió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando un hombre en aparente estado de ebriedad la tocó sin consentimiento durante un recorrido por el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La ONU en México expresó solidaridad con la mandataria y remarcó que “la violencia contra las mujeres no puede normalizarse ni minimizarse”, calificando el hecho como una violación de derechos humanos que debe ser sancionada.

Sheinbaum interpuso una denuncia y exigió disculpas a medios que difundieron imágenes del incidente, rechazando la revictimización por parte de opositores políticos.

Cifras que alarman

El agresor, identificado como Uriel Rivera Martínez, fue arrestado y remitido a la Fiscalía de Delitos Sexuales. La Conferencia Nacional de Gobernadores señaló que este caso evidencia que las mujeres en cargos públicos siguen enfrentando actitudes machistas.

Los datos del Inegi revelan que más del 70 % de las mexicanas mayores de 15 años han vivido al menos un tipo de violencia, con un 15,5 % que ha experimentado acoso sexual, manoseo o intento de violación, cifra cinco veces mayor que la de los hombres.