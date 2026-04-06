ONU advierte a Trump que atacar infraestructuras civiles en Irán viola el derecho internacional

El portavoz de Naciones Unidas recordó al presidente estadounidense que las centrales eléctricas y puentes no pueden ser objetivos militares, en respuesta a su ultimátum para reabrir el estrecho de Ormuz. Trump extendió el plazo 24 horas y calificó de "significativa" la propuesta de paz iraní.

(EFE) – El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, instó este lunes a Estados Unidos a respetar el derecho internacional ante las amenazas del presidente Donald Trump de destruir infraestructuras civiles en Irán si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz antes del martes por la noche.

“Las infraestructuras civiles, incluidas las energéticas, no pueden ser atacadas” , declaró Dujarric, advirtiendo que cualquier ataque de ese tipo constituye una violación clara de las normas internacionales.

Ultimátum y negociaciones en curso

Trump había dado plazo hasta el lunes a las 20:00 hora de Washington para reabrir el paso marítimo, clave para el 20% del petróleo mundial, bajo amenaza de desatar “el infierno”. Luego extendió 24 horas el ultimátum.

El mandatario calificó la propuesta de paz iraní como “significativa”, pero insuficiente. La ONU reiteró su llamado a poner fin al conflicto y buscar una solución pacífica.