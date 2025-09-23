OCDE prevé menor crecimiento en EE.UU. y China en 2026 pese a resiliencia de la economía mundial

En su reporte provisional de septiembre, el organismo estimó que la economía global crecerá 3,2% en 2025 y 2,9% en 2026.

La OCDE entregó este martes su reporte de Perspectivas económicas provisionales de septiembre de 2025, donde proyectó que la economía mundial crecerá un 3,2% este año, cifra levemente inferior al 3,3% de 2024 pero tres décimas mayor a lo estimado en junio. Para 2026, en tanto, el crecimiento global se mantendrá en 2,9%.

El organismo destacó la resiliencia de varios mercados emergentes y de Estados Unidos en el primer semestre de 2025. La mayor economía del mundo crecerá 1,8% este año, un punto menos que en 2024, pero por encima de lo calculado en el informe previo. Sin embargo, la previsión para 2026 es menos alentadora: solo un 1,5% de expansión.

Sobre el impacto de los aranceles aplicados por EE.UU. a sus socios comerciales, la OCDE indicó que este aún no se manifiesta en su totalidad. Según el reporte, “los aranceles estadounidenses sobre las importaciones de casi todos los países han aumentado desde mayo, alcanzando una tasa efectiva estimada del 19,5% a finales de agosto, la más alta desde mediados de la década de 1930”.

Los primeros efectos de esta política ya se reflejan en los consumidores, el mercado laboral y los precios. “Los mercados laborales se están debilitando, con un mayor desempleo y menos vacantes, mientras que la desinflación se ha estancado en muchas economías debido al aumento de los precios de los alimentos y la persistente inflación de los servicios”, detalló el organismo.

La OCDE sostuvo que el auge de la inversión en inteligencia artificial, el apoyo fiscal y futuros recortes de tasas por parte de la Reserva Federal podrían mitigar el impacto de los aranceles, la caída de la inmigración neta y los recortes de empleo federal.

En cuanto a China, se espera que crezca un 4,9% este año, frente al 5% de 2024, pero también dos décimas más de lo previsto en junio. Para 2026, la proyección es de 4,4%, en línea con la disminución de estímulos fiscales y la entrada en vigor de los aranceles más altos.

La eurozona, por su parte, tendrá una desaceleración más moderada, con un crecimiento del PIB que pasará de 1,2% en 2025 a 1,1% en 2026, afectado por fricciones comerciales y tensiones geopolíticas, aunque compensado parcialmente por mayor inversión pública y condiciones crediticias más favorables.