El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, condenó la violencia y la brutalidad policial en las protestas por la muerte de George Floyd, y pidió soluciones políticas para abordar los reclamos de los manifestantes sobre la justicia penal.

El mensaje de Obama, quien la semana pasada condenó la muerte de Floyd cuando dijo que los asesinatos de hombres negros a manos de la policía “no deberían ser ‘normales’ en 2020 en Estados Unidos”, llega tras un fin de semana en el que se vivió una escalada en las protestas en todo el país.

“No justifiquemos la violencia, ni la racionalicemos, ni participemos en ella. Si queremos que nuestro sistema de justicia penal y la sociedad estadounidense en general operen con un código ético superior, entonces tenemos que modelar ese código nosotros mismos”, escribió Obama en un ensayo en Medium.

Añadió: “la conclusión es esta: si queremos lograr un cambio real, entonces no hay que elegir entre la protesta y la política. Tenemos que hacer ambas cosas. Tenemos que movilizarnos para crear conciencia, y tenemos que organizarnos y votar para asegurarnos de que elegimos candidatos que harán reformas”.

I wrote out some thoughts on how to make this moment a real turning point to bring about real change––and pulled together some resources to help young activists sustain the momentum by channeling their energy into concrete action. https://t.co/jEczrOeFdv

— Barack Obama (@BarackObama) June 1, 2020