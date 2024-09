Reunión de Oasis colapsó a Ticketmaster: Entradas se agotaron en horas y fans acusan sobreprecios exorbitantes en reventas

Casi un millón y medio de entradas no fueron suficientes para los fans de Oasis.

A solo horas de haber salido a la venta, se han agotado todos los tickets destinados a la gira de conciertos que, en 2025, volverá a reunir a la banda liderada por Noel y Liam Gallagher.

La propia agrupación confirmó la noticia a través de su perfil en X (anteriormente Twitter) apenas el reloj marcó las 19:00 hrs. en Irlanda y Reino Unido (14:00 hrs. en Chile).

Será en ambos países donde tendrán lugar los primeros espectáculos anunciados: Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín serán las ciudades en las que los hermanos tocarán juntos por primera vez desde su separación en 2009.

Tan pronto los pases fueron puestos a la venta, el alto tráfico, eventualmente, provocó un colapso en los sitios web de Ticketmaster Irlanda y Ticketmaster Reino Unido.

Medios locales reportaron que, en cuestión de minutos, más de medio millón de usuarios se registró para intentar conseguir un ticket y durante la tarde, la fila para acceder a los puestos llegó a contemplar a más de 800 mil personas.

Fans acusaron diversos problemas técnicos en la venta de entradas: desde mensajes de error, expulsiones abruptas de las filas para comprar e incluso listas de espera previas para acceder a las filas en cuestión.

Oasis Live ‘25 UK and Ireland tickets have now SOLD OUT.

Please be aware of counterfeit and void tickets appearing on the secondary market.

Tickets can ONLY be resold, at face value, via @TicketmasterUK and @Twickets. pic.twitter.com/gWW5xDDzL8

— Oasis (@oasis) August 31, 2024